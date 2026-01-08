'Venezuela không ở tình trạng chiến tranh, nhưng đang đối mặt sức ép'

Quyền Tổng thống Delcy Rodríguez khẳng định Venezuela là quốc gia hòa bình, bác bỏ cáo buộc từ bên ngoài và tuyên bố sẵn sàng thúc đẩy hợp tác, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, với Mỹ.

Quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trước Quốc hội khóa 2026 ngày 7/1 (giờ địa phương), bà Rodríguez nhấn mạnh Venezuela là một quốc gia hòa bình, song đang phải đối mặt với những sức ép nghiêm trọng từ bên ngoài.

“Venezuela không ở trong tình trạng chiến tranh. Chúng tôi là một đất nước hòa bình, nhưng đã bị một cường quốc hạt nhân tấn công”, bà nói, đồng thời tái khẳng định cam kết của Caracas đối với các mối quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có Mỹ.

Về kinh tế, quyền Tổng thống Venezuela cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, mở rộng thị trường cho cả khu vực sản xuất nhà nước và khu vực tư nhân. Theo bà, các doanh nghiệp Venezuela “đều có thể tìm thấy cơ hội của mình trên thị trường toàn cầu” nếu môi trường hợp tác được khôi phục.

Liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ - trụ cột kinh tế của Venezuela, bà Rodríguez khẳng định nguồn năng lượng này “cần được cung cấp cho các nền kinh tế phát triển”, đồng thời nhắc lại lập trường nhất quán của Caracas là luôn sẵn sàng thiết lập các quan hệ đối tác năng lượng trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Bà Rodríguez cũng bác bỏ mạnh mẽ các cáo buộc cho rằng Venezuela liên quan đến buôn bán ma túy, cũng như những chỉ trích về tình hình dân chủ và nhân quyền. Theo quyền Tổng thống, đây là “những lời bịa đặt” nhằm che đậy các lợi ích từ bên ngoài, đặc biệt là tham vọng kiểm soát nguồn tài nguyên dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ này.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh chính trường Venezuela biến động mạnh sau khi Tổng thống Nicolás Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ và đưa sang New York để xét xử với các cáo buộc liên quan đến ma túy và buôn bán vũ khí.

Trước đó, trong một thông điệp đăng tải trên Telegram ngày 5/1, bà cho biết Caracas đã đề xuất với Washington việc xây dựng một “chương trình nghị sự hợp tác” song phương.

Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu chính quyền lâm thời Venezuela cho phép Mỹ “tiếp cận đầy đủ” các nguồn tài nguyên của nước này, đồng thời để ngỏ khả năng mở cửa trở lại Đại sứ quán Mỹ tại Caracas.

Bên cạnh đó, cũng trong ngày 7/1, quyền Tổng thống Delcy Rodríguez đã công bố ba định hướng chính trị then chốt nhằm chỉ đạo công tác điều hành đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Theo đó, ưu tiên hàng đầu là nỗ lực đưa Tổng thống Nicolás Maduro và Đệ nhất phu nhân Cilia Flores trở về nước, được coi là mục tiêu mang tính quốc gia và có ý nghĩa quyết định đối với cục diện chính trị Venezuela.

Định hướng thứ hai là bảo đảm hòa bình và ổn định trên toàn lãnh thổ, ngăn chặn mọi nguy cơ gây mất trật tự xã hội. Định hướng thứ ba tập trung vào việc duy trì năng lực quản trị của Nhà nước thông qua củng cố đoàn kết nội bộ và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong bộ máy chính quyền.

Bà Rodríguez nhấn mạnh vai trò then chốt của người dân trong việc giữ vững ổn định quốc gia, đồng thời kêu gọi tăng cường đoàn kết chính trị để đối phó với những thách thức cả trong và ngoài nước.

Các lực lượng chính trị tham dự cuộc họp tái khẳng định cam kết thực hiện các định hướng đã đề ra, nhằm bảo vệ chủ quyền, duy trì hòa bình và bảo đảm hệ thống nhà nước Venezuela tiếp tục vận hành ổn định, không bị gián đoạn.