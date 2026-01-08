ít nhất 100 người thiệt mạng trong vụ Mỹ đột kích Venezuela

Cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đã khiến ít nhất 100 người thiệt mạng.

Một chung cư bị hư hại nặng nề ở Catia La Mar, gần sân bay Caracas, do đòn tập kích của Mỹ.

Theo kênh CNN, thông tin trên do Bộ trưởng Nội vụ Venezuela Diosdado Cabello đưa ra ngày 7/1. Ông Cabello nói: “Cho đến nay, tôi nói là cho đến nay, có 100 người chết. Và số người bị thương cũng tương tự”.

Trước đó, ngay sau vụ Mỹ tấn công Venezuela ngày 3/1, tờ New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao Venezuela cho biết ít nhất 40 người, bao gồm cả quân nhân và dân thường, đã thiệt mạng. Sau đó, truyền thông quốc tế cập nhật con số này tăng lên 75 - 80 người.

Phía Cuba cũng thông báo có 32 người thiệt mạng trong vụ Mỹ đột kích Venezuela. Cuba để tang 2 ngày (ngày 5 và 6/1) để tưởng niệm những người thiệt mạng. Tuyên bố của chính phủ Cuba không nêu nhiều chi tiết, nhưng cho biết tất cả những người thiệt mạng đều là quân nhân và cơ quan an ninh Cuba.

Theo hãng thông tấn nhà nước Prensa Latina của Cuba, các chiến sĩ Cuba đã thiệt mạng trong khi thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của quân đội nước này và theo đề nghị của chính phủ Venezuela. Hãng thông tấn này cho biết các chiến sĩ Cuba thiệt mạng trong các trận chiến trực tiếp với những kẻ tấn công hoặc do hậu quả của việc đánh bom các cơ sở sau khi họ cố gắng kháng cự quyết liệt.

Phát biểu tại phiên họp, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres tái khẳng định trước các đại sứ tầm quan trọng của việc tôn trọng chủ quyền quốc gia, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ.

Theo ông vụ việc đang khiến Venezuela đối mặt với tương lai bất ổn nghiêm trọng, gây ra những hậu quả đối với khu vực và một tiền lệ nguy hiểm cho quan hệ giữa các quốc gia.

Ông nhấn mạnh việc tôn trọng luật pháp quốc tế phải luôn là nguyên tắc chỉ đạo, đồng thời bày tỏ lo ngại rằng những quy tắc điều chỉnh việc sử dụng vũ lực đã không được tôn trọng trong hành động quân sự vừa qua của Mỹ. Tổng thư ký nhấn mạnh, việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế phụ thuộc vào cam kết liên tục của tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc.

Lên án hành động vi phạm luật pháp quốc tế của Mỹ, Đại sứ Venezuela tại Liên hợp quốc Samuel Moncada tuyên bố: "Không một quốc gia nào có thể tự cho mình quyền làm thẩm phán và người thực thi trật tự thế giới... Venezuela là nạn nhân của cuộc tấn công này vì nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú của mình”.

Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Mike Waltz nói rằng không có cuộc chiến nào chống Venezuela hay người dân nước này và Mỹ không chiếm đóng một quốc gia nào. Theo ông Waltz, đây là một chiến dịch thực thi pháp luật.

Tại phiên họp, đại diện Nga, Trung Quốc và nhiều nước đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ, kêu gọi nước này trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro, tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, đại diện Cuba kêu gọi phản ứng khẩn cấp đối với cuộc tấn công nhằm vào Venezuela, một quốc gia chưa từng tấn công Mỹ.