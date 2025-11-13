Cửa hàng vàng ở Trung Quốc đóng cửa hàng loạt

Giá vàng thế giới tăng cao khiến người Trung Quốc ngần ngại mua vàng trang sức. Hàng trăm cửa hàng bán vàng trang sức tại các thành phố nhỏ của xứ tỷ dân đã phải đóng cửa.

Hàng trăm cửa hàng vàng trang sức tại Trung Quốc đã phải đóng cửa trong năm nay. Ảnh: VCG.

Các “ông lớn” trong ngành kinh doanh kim hoàn tại Trung Quốc như Chow Tai Fook, Chow Sang Sang, Chow Tai Seng và Lukfook đều ghi nhận số lượng cửa hàng giảm mạnh trong các báo cáo tài chính quý III công bố cuối tháng 10. Hiện tượng này chủ yếu diễn ra ở các đô thị nhỏ, từ cấp 3 trở xuống.

Riêng Chow Tai Seng đã giảm 380 cửa hàng nhượng quyền chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025.

“Giá vàng quốc tế tăng nhanh và duy trì ở mức cao. Trong bối cảnh kinh tế vĩ mô còn nhiều bất ổn khó đoán, nhu cầu mua sắm trang sức vàng giảm do giá cao, các chủ cửa hàng cũng đều trở nên thận trọng hơn, họ không găm sẵn hàng nhiều như trước”, báo cáo quý III của Chow Tai Seng nêu rõ.

Tại Trung Quốc, ngày 10/11, giá vàng bán lẻ ở khoảng 1.270 nhân dân tệ/gram ( 178 USD ). Nhu cầu mua trang sức vàng tại Trung Quốc giảm 18% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 84 tấn, đây là mức thấp nhất đối với giao dịch mua vàng trang sức trong quý III tại quốc gia này kể từ năm 2007.

WGC cho rằng nguyên nhân là giá vàng tăng nhanh hơn thu nhập của các hộ gia đình, khiến sức mua suy yếu và người tiêu dùng trì hoãn việc mua vàng trang sức nếu không có việc gì quá gấp rút.

Từ ngày 1/11, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế Trung Quốc áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) mới, giảm tỷ lệ khấu trừ đầu vào cho doanh nghiệp trang sức từ 13% xuống 6%.

Thay đổi này làm tăng chi phí nhập vàng nguyên liệu, buộc nhiều cửa hàng phải nâng giá bán lẻ thêm 60-70 nhân dân tệ/gram.

Dù mảng cửa hàng truyền thống sụt giảm, doanh số trực tuyến lại tăng mạnh. Các phiên livestream và hình thức mua bán vàng trực tuyến đang làm thay đổi thị trường vàng trang sức tại Trung Quốc.

Chow Tai Seng cho biết trong 9 tháng đầu năm, doanh thu tại các cửa hàng nhượng quyền giảm 56,3%, nhưng doanh số bán hàng trực tuyến tăng 17,7%.

Tập đoàn Lukfook cũng ghi nhận doanh thu tại Trung Quốc đại lục tăng 20%, chủ yếu nhờ bán hàng trực tuyến.

Tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, ông Lin, chủ một cửa hàng trang sức, chia sẻ rằng khách hàng ngày càng thận trọng khi mua vàng.

“Nhiều người kiểm tra giá vàng trên điện thoại theo thời gian thực. Hễ thấy giá tăng, họ liền bảo: Đợi đã. Giá vàng càng cao, việc buôn bán càng ảm đạm. Lượng hàng tôi có sẵn trong năm nay chỉ bằng 2/3 so với năm ngoái”, ông Lin cho hay.

Tuy nhiên, tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, sức mua vàng trang sức vẫn rất mạnh. Nhiều cửa hàng vẫn chứng kiến hiện tượng khách hàng xếp hàng qua đêm để mua được các mẫu vàng trang sức mới ra mắt.

Điều này khiến giới kinh doanh vàng trang sức tại Trung Quốc nhận định không phải vàng trang sức mất đi sức hút, mà là cách người dân mua vàng đã thay đổi.