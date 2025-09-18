Trung Quốc: Thanh niên giao hàng nhặt được thỏi vàng nặng hơn 2 kg

Một người đàn ông ở thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc nhặt được 2kg vàng, trị giá gần 2 triệu tệ (khoảng 7,4 tỷ đồng), nhưng hoàn toàn “không gợn lòng tham”, mang nộp cho cảnh sát giao thông.

Tờ Tin tức Thế giới ngày 18/9 cho biết gần đây, một thanh niên đã nhặt được ở bên đường một thỏi vàng nặng 2.267,83 gram, trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ, tại Thủy Bối, La Hồ, Thâm Quyến (Quảng Đông, Trung Quốc) và mang nộp ngày cho cảnh sát giao thông. Anh còn nói rằng trong lòng mình “không có một gợn sóng nào”.

Sau khi sự việc được đưa tin, chủ đề “nhặt vàng không tham” đã nhanh chóng leo lên vị trí tìm kiếm nóng số 1 ở Trung Quốc. Có cư dân mạng cảm thán: “Đến cả thanh socola to thế này tôi cũng không dám mua”.

Anh Tạ – người nhặt được vàng – cho biết lúc đó đang trên đường đi giao hàng thì thấy một thỏi vàng nằm bên lề đường, liền nhặt lên và mang nộp cho cảnh sát giao thông.

Anh Tạ nói trong đầu lúc ấy không có suy nghĩ gì khác, chỉ cảm thấy thứ không phải của mình thì không nên giữ, nên trong lòng rất bình thản, có thể nói là “không một gợn sóng”.

Anh Tạ kể thêm, khi vừa nhặt được vàng, cầm trong tay ước lượng thấy rất nặng, chắc chắn rất đắt, nghĩ chủ nhân hẳn đang vô cùng lo lắng. Nhưng vì bản thân vội đi làm nên anh đã lập tức giao cho cảnh sát giao thông.

Sau khi nhận lại vàng, cảnh sát giao thông yêu cầu anh Tạ chờ một chút để làm rõ vàng bị rơi ra như thế nào.

Do anh Tạ nhặt được vàng ở làn đường dành cho xe không động cơ, nên cảnh sát suy đoán rằng chủ nhân có thể đã làm rơi khi đang đi xe điện.

Qua xác nhận, thỏi vàng mà anh Tạ nhặt được nặng 2.267,83 gram, tính theo giá vàng hiện tại thì trị giá gần 2 triệu nhân dân tệ.

Cảnh sát giao thông Hầu Quốc Đống cho biết khi ông và đồng nghiệp đang tiến hành chỉnh đốn trật tự giao thông tại đường Thủy Bối số 2 (La Hồ), thì có một người dân chạy đến nhờ giúp đỡ, nói rằng anh ta nhặt được một thỏi vàng.

Chỉ vài phút sau, một người đàn ông xuất hiện tại hiện trường, tự xưng là chủ nhân của thỏi vàng. Đúng lúc đó, cán bộ công an từ đồn cũng có mặt.

Qua kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân, thông tin mua bán của chủ nhân, đồng thời trích xuất camera giám sát để xác nhận quá trình làm rơi, cuối cùng cảnh sát xác định thỏi vàng đúng là của người đàn ông này vô tình làm rơi trong lúc đi lại. Thỏi vàng đã được trả lại cho chủ nhân.

Anh Tạ cho biết, sau đó chủ nhân có liên lạc lại với anh. Người này khoảng 20–30 tuổi, nói muốn gửi phong bao lì xì để cảm ơn.

Được biết, Thủy Bối là khu tập trung công nghiệp vàng bạc đá quý lớn nhất ở Trung Quốc. Nơi đây thu hút rất đông du khách đến mua bán vàng, và cũng là trung tâm giao dịch vàng nổi tiếng của Thâm Quyến.