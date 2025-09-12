Chủ tiệm vàng Việt rút súng chống trả băng cướp táo tợn

Chỉ vài ngày sau vụ tấn công tương tự ở San Jose, một nhóm cướp đã dùng búa đập phá tiệm vàng của người Việt tại Milpitas, California, Mỹ.

Một đoạn video từ camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm đeo mặt nạ dùng búa đập phá cửa hàng Fine Jewelry ở TP Milpitas, bang California (Mỹ), là một tiệm vàng của người gốc Việt, vào ngày 10/9 theo ABC 7 News.

Các nghi phạm đã bỏ chạy sau khi chủ tiệm nổ súng. Khi cảnh sát tới hiện trường, các nghi phạm đã tẩu thoát. Hiện trường sau vụ cướp cho thấy cửa kính và cửa ra vào bị vỡ nát.

Thị trưởng Milpitas, bà Carmen Montano, bày tỏ sự bàng hoàng và thất vọng. “Nếu họ không có vũ khí để đe dọa, tình hình có thể đã còn tồi tệ hơn”, bà Montano nói.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California Camera an ninh ghi lại cảnh một nhóm nghi phạm bịt mặt lao vào đập phá cửa hàng Fine Jewelry tại Milpitas vào ngày 10/9. Các nghi phạm đã bỏ chạy sau khi chủ tiệm nổ súng.

Cảnh sát khẳng định khẩu súng của chủ cửa hàng là sở hữu hợp pháp. Vụ cướp diễn ra bên trong khu phức hợp Seafood City Supermarket, nơi tập trung nhiều cửa hàng của cộng đồng người Philippines và châu Á.

Thị trưởng Montano cho biết đây không phải lần đầu cửa hàng bị cướp; hai năm trước, cửa hàng từng bị tấn công.

“Vì đây không phải lần đầu, họ đã từng bị cướp, lần đầu tiên rất nghiêm trọng, toàn bộ hàng hóa bị lấy mất và công ty bảo hiểm tăng phí. Đây là hiệu ứng domino, hiệu ứng nhân, và lần này chủ cửa hàng nói rằng bà ấy không chịu đựng thêm nữa”, bà Montano chia sẻ.

Trước cửa hàng bị hư hại, bà Montano có mặt cùng nhóm Liên minh Vì sự tham gia cộng đồng. Người sáng lập Edward Escobar kêu gọi Thống đốc Newsom phân bổ kinh phí cho Đề xuất 36, một dự luật về tội phạm được thông qua vào tháng 11.

“Ông ấy chỉ mới chi 100 triệu USD , một con số quá nhỏ so với nhu cầu an toàn công cộng”, Escobar nói. “Chúng ta cần đủ tiền để hoàn thành nhiệm vụ”.

Đây cũng là nhóm từng tổ chức cuộc tuần hành vào hôm 8/9 (giờ địa phương), sau vụ cướp tương tự ở San Jose, nơi chủ cửa hàng trang sức 88 tuổi bị xô ngã và đột quỵ

“Chúng tôi chứng kiến tội phạm tấn công doanh nghiệp nhỏ giữa ban ngày”, Tuan Ngo, người sáng lập Asians Unite, cho biết.

Thị trưởng Montano hiện dẫn dắt phong trào các thị trưởng khu vực Vịnh San Francisco ký thư chung gửi thống đốc, kêu gọi hành động mạnh mẽ. “Vụ việc đang vượt ngoài tầm kiểm soát. Chúng ta phải đứng lên và thực hiện trách nhiệm”, bà nhấn mạnh.

Cảnh sát Milpitas thông báo không có ai bị thương, và có vẻ như không có trang sức nào bị lấy đi.