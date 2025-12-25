Thái Lan - Campuchia kỳ vọng đạt thỏa thuận đình chiến ngày 27/12

Sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Biên giới chung, Thái Lan và Campuchia đang đặt kỳ vọng vào khả năng ký thỏa thuận đình chiến ngày 27/12 nhằm hạ nhiệt căng thẳng biên giới.

Chiều 24/12, phiên họp đầu tiên của Ủy ban Biên giới chung Thái Lan - Campuchia (GBC), tổ chức tại tỉnh biên giới Chanthaburi, đã khép lại chỉ sau khoảng 35 phút.

Theo Nation Thailand, phái đoàn Campuchia do Thiếu tướng Nhem Boraden, Trưởng Ban Thư ký GBC Campuchia, dẫn đầu đã nhập cảnh vào Thái Lan lúc 16h25 (giờ địa phương) qua cửa khẩu Ban Phakkad, huyện Pong Nam Ron.

Cuộc họp do Phó tổng tham mưu Lực lượng Quốc phòng Thái Lan, kiêm Trưởng Ban Thư ký GBC Thái Lan Natthaphong Phraokaew chủ trì.

Đại diện Thái Lan (phải) và Campuchia gặp nhau tại cuộc họp trong khuôn khổ Ủy ban Biên giới Chung (GBC) Thái Lan - Campuchia ngày 24/12. Ảnh: Facebook/ PR Cambodia Government.

Truyền thông Thái Lan cho biết phiên họp kết thúc vào khoảng 17h cùng ngày. Các nguồn thạo tin tiết lộ Bangkok “không ký kết bất kỳ thỏa thuận mơ hồ nào” trong cuộc gặp ngắn ngủi này.

Nội dung đàm phán của GBC xoay quanh ba vấn đề then chốt: yêu cầu Campuchia chấm dứt ngay các hành động nổ súng; mọi thỏa thuận ngừng bắn phải mang tính thực chất và có sự giám sát của bên thứ ba; đồng thời Phnom Penh cần hợp tác với Bangkok trong công tác rà phá bom mìn dọc biên giới nhằm bảo đảm an toàn cho người dân.

Ngoài ra, phía Thái Lan còn đưa ra yêu cầu bổ sung, đề nghị Campuchia chấm dứt việc sử dụng các di tích cổ và công trình dân sự bao gồm cả những tài sản bị nghi liên quan đến các mạng lưới lừa đảo cho mục đích quân sự.

Phát biểu với báo chí sau phiên họp, ông Natthaphong Praokaew, Trưởng Ban Thư ký GBC phía Thái Lan, cho biết các trao đổi ban đầu chủ yếu xoay quanh việc thống nhất chương trình nghị sự cho cuộc họp toàn thể, dự kiến diễn ra vào 9h sáng 25/12.

Theo ông Natthaphong, hai bên trước đó đã trao đổi quan điểm và lập trường của mình liên quan đến các vấn đề trên bàn đàm phán.

Trong khi đó, Trung tướng Maly Socheata, Quốc vụ khanh kiêm người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, cho biết tại cuộc họp này, hai bên sẽ thảo luận và trao đổi các tài liệu cần thiết nhằm chuẩn bị cho Hội nghị đặc biệt GBC lần thứ ba, dự kiến tổ chức vào ngày 27/12, theo Khmer Times.

Mục tiêu là bảo đảm chấm dứt các hành động thù địch, tìm giải pháp khôi phục ổn định giữa hai nước và sớm đưa tình hình trở lại trạng thái bình thường.

Dù phiên họp đầu tiên kết thúc nhanh chóng, một số nguồn tin cho biết hai bên đã đạt được vài kết quả ngoại giao mang tính bước đầu trước khi cuộc họp chính thức diễn ra.

Các vòng đàm phán tiếp theo dự kiến được tổ chức trong hai ngày 25 và 26/12. Nếu tiến triển thuận lợi, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Campuchia có thể ký một thỏa thuận ngừng bắn chung vào ngày 27/12.

Thư chính thức từ Campuchia bày tỏ mong muốn đàm phán ngừng bắn. Ảnh: National Thailand.

Theo thông tin cập nhật mới nhất từ phía Thái Lan, Bộ Quốc phòng Campuchia - với văn bản do Bộ trưởng Quốc phòng Tea Seiha ký - đã gửi thư chính thức tới Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan, đề ngày 22/12, bày tỏ mong muốn tham gia đàm phán ngừng bắn. Động thái này được đánh giá là bước đi quan trọng, phù hợp với khuôn khổ các điều kiện mà phía Thái Lan đặt ra.