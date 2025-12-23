Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thế giới

Nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia đạt tiến triển

  • Thứ ba, 23/12/2025 15:39 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Các quan chức Thái Lan và Campuchia dự kiến sẽ gặp nhau vào ngày 24/12 để thảo luận khả năng nối lại lệnh ngừng bắn. Quyết định đưa ra sau Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ngày 22/12 tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Hội nghị đặc biệt các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN diễn ra ngày 22/12 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ảnh: BNG.

Cuộc đàm phán được tiến hành thông qua Ủy ban Biên giới hỗn hợp (JBC), một cơ chế song phương hiện có do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đồng chủ trì nhằm quản lý các vấn đề an ninh dọc theo biên giới chung. Theo Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan, các bộ trưởng ASEAN hoan nghênh việc Thái LanCampuchia nối lại đối thoại, đồng thời bày tỏ hy vọng tiến trình này sẽ sớm góp phần giảm leo thang xung đột.

“ASEAN cần làm mọi điều cần thiết để duy trì hòa bình và ổn định của khu vực. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ giới hạn ở việc giảm leo thang căng thẳng, mà còn phải tăng cường xây dựng lòng tin giữa các bên liên quan, đồng thời tạo ra các cơ hội đối thoại bất chấp những khác biệt còn tồn tại”, Ngoại trưởng Hasan nói.

Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan cùng ngày kêu gọi các bên liên quan kiềm chế tối đa, hạ nhiệt căng thẳng và nối lại đối thoại nhằm giải quyết tranh chấp biên giới bằng biện pháp hòa bình. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Philippines cho biết nước này sẵn sàng đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Campuchia và Thái Lan khi Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN vào đầu năm tới.

Cùng với vai trò trung tâm của ASEAN, MỹTrung Quốc đang thúc đẩy các nỗ lực riêng nhằm khôi phục thỏa thuận ngừng bắn giữa hai quốc gia Đông Nam Á này. Mỹ từng đóng vai trò trung gian trong thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng 10 khi Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN. Tuy nhiên, theo giới chức Thái Lan, tiến trình khi đó diễn ra vội vàng và chưa phản ánh đầy đủ thực tế trên thực địa.

Trong phát biểu mới đây, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bày tỏ hy vọng sẽ đưa Thái Lan và Campuchia trở lại tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn: “Thái Lan và Campuchia đã đưa ra các cam kết bằng văn bản và ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, trên thực tế, những cam kết đó hiện chưa được thực hiện do cả hai phía vẫn còn tồn tại những bất đồng. Vì vậy, nhiệm vụ trước mắt là đưa các bên quay trở lại bàn đàm phán”.

Trong khi đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết nước này đang theo dõi sát diễn biến cuộc xung đột và đã cử đặc phái viên tới Phnom Penh và Bangkok nhằm làm cầu nối giữa hai bên, hướng tới sớm khôi phục an ninh và ổn định.

“Cả Campuchia và Thái Lan đều là những thành viên quan trọng của ASEAN. Trung Quốc hoan nghênh và ủng hộ nỗ lực của ASEAN, đặc biệt là Malaysia trong việc thiết lập hòa bình. Trung Quốc chân thành hy vọng rằng giao tranh sẽ chấm dứt và hòa bình sẽ được thiết lập lại trong thời gian sớm nhất, phục vụ lợi ích lớn hơn cho hòa bình và ổn định dọc biên giới cũng như lợi ích cơ bản của người dân hai nước”, ông Lâm Kiếm cho hay.

Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao đang được tăng tốc, cuộc thảo luận vào ngày mai giữa Thái Lan và Campuchia được xem là phép thử quan trọng đối với thiện chí chấm dứt xung đột, cũng như đối với khả năng ASEAN và các đối tác quốc tế trong việc thúc đẩy đối thoại thực chất giữa hai nước.

https://vov.vn/the-gioi/no-luc-thuc-day-ngung-ban-giua-thai-lan-va-campuchia-dat-tien-trien-post1255972.vov

Thu Hoài/VOV1

Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN Donald Trump Trung Quốc Mỹ Thái Lan Pháp Singapore Philippines ASEAN Campuchia Thái Lan Campuchia ASEAN lệnh ngừng bắn hội nghị xung đột biên giới

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Thái Lan

    Thái Lan
    • Thủ đô: Bangkok
    • Diện tích: 513.120 km²
    • Dân số: 69,04 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 455,22 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Baht
    • Mã điện thoại: +66
    • Ngôn ngữ: Tiếng Thái

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

  • Singapore

    Singapore
    • Thủ đô: Singapore
    • Diện tích: 721,5 km²
    • Dân số: 5,61 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 323,91 tỷ USD
    • Đơn vị tiền tệ: Đôla Singapore
    • Mã điện thoại: +65
    • Ngôn ngữ: Anh, Mã Lai, Quan thoại, Tamil

  • Philippines

    Philippines
    • Thủ đô: Manila
    • Diện tích: 300.000 km2
    • Dân số: 104,92 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 313,6 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Peso
    • Mã điện thoại: +63
    • Ngôn ngữ: Tiếng Tagalog, tiếng Filipino, tiếng Anh

  • Campuchia

    Campuchia
    • Thủ đô: Phnom Penh
    • Diện tích: 181.000 km2
    • Dân số: 16,01 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 22,16 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Riel
    • Ngôn ngữ: Tiếng Khmer

