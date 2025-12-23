Thái Lan nổ súng vào các tòa nhà của nhóm lừa đảo ở Campuchia

Chiều 22/12, quân đội Thái Lan đã nổ súng vào hai tòa nhà bị nghi là cơ sở lừa đảo tại thị trấn Poipet của Campuchia, đối diện tỉnh Sa Kaeo, sau khi nhận định các công trình này bị các tay súng bắn tỉa Campuchia chiếm giữ và từng nổ súng về phía binh sĩ Thái Lan, Bangkok Post đưa tin.
Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 1, vụ nổ súng xảy ra lúc 13h48 ngày 22/12 nhằm vào hai công trình mới xây nằm sát khu vực biên giới đối diện Sa Kaeo. Tại đây, lực lượng Campuchia được cho là đã triển khai các hệ thống chống máy bay không người lái (anti-drone).
Quân đội Thái Lan cho biết cả hai tòa nhà đều bị hư hại trong đợt tấn công. Phía Campuchia không bắn trả, trong khi những người bị nghi là đối tượng lừa đảo đã nhanh chóng rời khỏi khu vực, theo Thai Enquirer.
Các nhân chứng cho hay trước đó, cả người Thái Lan và Campuchia thường xuyên ra vào hai tòa nhà này để sử dụng máy tính, làm dấy lên nghi vấn đây là các trung tâm lừa đảo xuyên biên giới hoạt động dưới vỏ bọc dân sự.
Hai tòa nhà ở Poipet trước khi bị tấn công ngày 22/12. Ảnh: Quân khu 1 Thái Lan.
Quân khu 1 khẳng định chiến dịch này là biện pháp phòng vệ cần thiết, nhằm vào các mục tiêu quân sự để “loại bỏ các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và bảo đảm an toàn cho người dân sinh sống dọc khu vực biên giới”.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết thành phố Poipet cùng nhiều vị trí trọng yếu trên toàn tỉnh Banteay Meanchey đã hứng chịu các đợt pháo kích dữ dội, kết hợp tấn công trên bộ từ sáng sớm đến khoảng 15h ngày 22/12.
Theo báo Khmer Times, nhiều người nước ngoài tại các tòa nhà trong khu vực đã treo cờ quốc gia của mình trên nóc nhằm tránh bị quân đội Thái Lan nhắm mục tiêu.
