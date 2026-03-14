Tàu chở dầu Mỹ cháy dữ dội gần eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu liên quan tới Mỹ đã bốc cháy gần eo biển Hormuz sau một vụ tấn công trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang.

Tàu chở dầu Mỹ bị tấn công, bốc cháy gần eo biển Hormuz

Trong cuộc phỏng vấn với hãng truyền thông Nga Sputnik, Đại sứ Iran tại Nga - Kazem Jalali - đã cảnh báo Washington không nên tìm cách ám sát Mojtaba Khamenei, người vừa kế nhiệm vị trí lãnh tụ tối cao sau khi cha ông, Ali Khamenei, thiệt mạng.

Theo ông Jalali, dư luận Iran đang phẫn nộ và kêu gọi “trả thù bằng máu” sau cái chết của ông Ali Khamenei.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: Reuters

“Người dân đang rất tức giận và yêu cầu phải trả thù cho máu đã đổ. Đương nhiên, người Mỹ đã và sẽ phải đối mặt với những đòn trả đũa nghiêm khắc trong tương lai”, ông nói.

Tàu chở dầu Mỹ bốc cháy gần eo biển Hormuz

Theo kênh truyền hình nhà nước Press TV của Iran ngày 14/3, con tàu bị tấn công ngoài khơi Sharjah, thuộc UAE, gần tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.

Press TV đã công bố đoạn video cho thấy đám cháy lớn cùng cột khói đen dày đặc bốc lên từ tàu chở dầu. Tuy nhiên, phía Mỹ hiện chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ việc.

Trước đó, ngày 12/3, Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) tuyên bố một tàu mang cờ đảo Marshall có liên quan tới Mỹ đã bị tấn công tại Vịnh Ba Tư sau khi phớt lờ cảnh báo từ lực lượng hải quân Iran.

IRGC cho biết con tàu chở dầu bị nhắm mục tiêu mang tên Safe Sia, song một số nguồn tin khác cho rằng tàu có thể là Safesea Vishnu, tàu chở dầu treo cờ Marshall Islands thuộc sở hữu của một công ty Mỹ.

Theo tuyên bố của IRGC, tàu chở dầu này bị tấn công bằng xuồng không người lái chở thuốc nổ gần cảng Khor al-Zubair, gần thành phố Basra ở miền nam Iraq.

Con tàu được cho là đang vận chuyển khoảng 400.000 thùng dầu thô của Iraq vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Iran dọa tấn công các mục tiêu Mỹ tại UAE sau đòn đánh Kharg

Iran cảnh báo các vị trí liên quan tới Mỹ tại Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) có thể trở thành “mục tiêu hợp pháp” sau khi Mỹ tiến hành không kích đảo Kharg.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn bán chính thức Tasnim đăng tải, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết lực lượng này có quyền tự vệ bằng cách nhắm vào nơi xuất phát các tên lửa của Mỹ, bao gồm các cảng biển, bến tàu và địa điểm có binh sĩ Mỹ tại UAE.

IRGC đồng thời kêu gọi người dân UAE rời khỏi các cảng, bến tàu và khu vực quân sự của Mỹ để tránh nguy cơ bị ảnh hưởng nếu các cuộc tấn công xảy ra.

Ông Trump tung clip về vụ tấn công đảo Kharg - báu vật của Iran Ngày 13/3 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tung video Mỹ tấn công đảo Kharg - trái tim dầu mỏ của Iran, nơi xử lý 90% lượng dầu thô xuất khẩu của Iran.

Trong một diễn biến liên quan, nhà chức trách UAE cho biết lực lượng phòng vệ dân sự đang khống chế một đám cháy tại tiểu vương quốc Fujairah sau khi mảnh vỡ từ một máy bay không người lái bị đánh chặn rơi xuống.

Giới chức cho biết không ghi nhận thương vong trong vụ việc.

Tiểu vương quốc Fujairah - nằm ngay bên ngoài Strait of Hormuz - là một trong những trung tâm tiếp nhiên liệu tàu biển quan trọng của khu vực.

Iran kêu gọi Trung Đông chống “quyền lực bù nhìn” Mỹ

Theo truyền thông nhà nước Iran, Chuẩn tướng Abolfazl Shekarchi - người phát ngôn cấp cao của quân đội Iran - đã chỉ trích Mỹ và Israel, kêu gọi các nước trong khu vực đoàn kết chống lại điều mà ông gọi là “sự giả dối và đạo đức giả” của hai quốc gia này.

Trong tuyên bố cứng rắn gửi tới các nhà lãnh đạo khu vực, ông Shekarchi cảnh báo không nên tin tưởng vào “quyền lực bù nhìn của Mỹ”, cho rằng Washington không thể bảo đảm an ninh cho Trung Đông.

Vị tướng Iran cũng khẳng định dù nước này có thể khôi phục các cơ sở hạ tầng và thiệt hại vật chất do chiến tranh gây ra, nhưng “danh tiếng của Mỹ thì không thể được xây dựng lại”.

Ông Shekarchi đồng thời nhắc lại các tuyên bố về những chiến thắng quân sự của Iran trong khu vực, dù các quan chức Mỹ trước đó đã bác bỏ những thông tin này.

Pháp, Italy tìm thỏa thuận với Iran về eo biển Hormuz

Pháp và Italy được cho là đã mở các cuộc đàm phán với Iran nhằm đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz.

Financial Times dẫn lời ba nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Paris và Rome đang tìm cách đạt được một thỏa thuận với Tehran để các tàu của hai nước có thể đi qua tuyến hàng hải chiến lược này một cách an toàn. Tuy nhiên, các cuộc tiếp xúc hiện mới ở giai đoạn thăm dò.

Một tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz ngày 11/3. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin cho hay các quốc gia châu Âu đang nỗ lực tìm cách khôi phục hoạt động xuất khẩu dầu từ khu vực Trung Đông, vốn bị gián đoạn bởi căng thẳng an ninh leo thang tại eo Hormuz.

Trước đó, Reuters dẫn lời hai quan chức Pháp cho biết Paris đang xây dựng kế hoạch thành lập một liên minh quốc tế nhằm bảo đảm an ninh cho eo biển Hormuz khi tình hình khu vực ổn định trở lại.

Theo kế hoạch này, Pháp đã tiến hành thảo luận với các đối tác tại châu Âu, châu Á và các quốc gia vùng Vịnh để soạn thảo phương án triển khai tàu chiến hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

56 di tích Iran bị hư hại sau các cuộc không kích

Iran cho biết ít nhất 56 địa điểm văn hóa, bao gồm bảo tàng và di tích lịch sử, đã bị hư hại nghiêm trọng do các cuộc không kích của Mỹ và Israel kể từ khi xung đột bùng phát.

Theo tuyên bố của Bộ Văn hóa Iran được hãng thông tấn ISNA đăng tải, nhiều công trình bị tổn thất kết cấu nghiêm trọng trong các đợt tấn công.

Những mảnh vỡ tại di tích lịch sử Cung điện Golestan sau một cuộc tấn công của Israel và Mỹ ở Tehran (Iran). Ảnh: WANA.

Trong số các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất có Tehran, nơi ghi nhận 19 di tích văn hóa bị hư hại.

Ngoài ra, 12 di tích nổi bật tại tỉnh Kurdistan, Iran cũng được báo cáo đã bị ảnh hưởng trong các cuộc không kích.

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang, khiến nhiều cơ sở hạ tầng dân sự và văn hóa tại quốc gia Trung Đông này bị tác động.

