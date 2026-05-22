Việt Nam lên tiếng về cáo buộc của Mỹ với nguyên lãnh đạo Cuba

Liên quan đến cáo buộc của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đối với ông Raúl Castro, Việt Nam kêu gọi đối thoại xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao.

Ngày 22/5, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ đối với Đại tướng Raúl Castro, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ:

“Việt Nam quan ngại sâu sắc về biện pháp tư pháp của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ ban hành cáo trạng hình sự đối với nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định Việt Nam kêu gọi các bên thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia.

“Một lần nữa, Việt Nam khẳng định mạnh mẽ tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống với nhân dân Cuba anh em, kêu gọi việc thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu dỡ bỏ bao vây, cấm vận đơn phương chống Cuba”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Trước đó, theo TTXVN, ngày 20/5 (giờ địa phương), Chính phủ Cuba ra tuyên bố lên án mạnh mẽ cáo buộc của Bộ Tư pháp Mỹ cùng ngày nhằm vào Đại tướng Raúl Castro.

Tuyên bố nêu rõ rằng chính phủ Mỹ thiếu tính hợp pháp và thẩm quyền để thực hiện hành động này, liên quan sự kiện dẫn đến việc bắn rơi 2 máy bay do tổ chức khủng bố Brothers to the Rescue có trụ sở tại Miami điều khiển trên không phận Cuba vào tháng 2/1996.

Nguyên Bí thư thứ Nhất Đảng Cộng sản Cuba, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Raúl Castro. Ảnh: Reuters.

Việc Brothers to the Rescue nhiều lần vi phạm không phận Cuba vì mục đích thù địch là điều ai cũng biết.

Chính phủ Mỹ đã xuyên tạc những sự thật lịch sử khác về sự kiện mà họ sử dụng làm cái cớ.

Trong số các chi tiết khác, bản báo cáo này bỏ qua nhiều khiếu nại chính thức mà Cuba đã gửi trong giai đoạn đó tới Bộ Ngoại giao Mỹ, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) liên quan đến 25 vụ vi phạm nghiêm trọng và cố ý không phận Cuba do các tổ chức nói trên thực hiện từ năm 1994 đến năm 1996, vi phạm luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ.

Phản ứng của Cuba đối với việc vi phạm không phận của mình là một hành động tự vệ chính đáng, được bảo vệ bởi Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Chicago năm 1944 về Hàng không Dân dụng Quốc tế và các nguyên tắc về chủ quyền không phận và tính tương xứng.

Cuba tái khẳng định cam kết hòa bình và quyết tâm vững chắc thực hiện quyền tự vệ bất khả xâm phạm, được Hiến chương Liên Hợp Quốc công nhận.

Nhân dân Cuba tái khẳng định quyết tâm kiên định bảo vệ Tổ quốc và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa và với sức mạnh và sự kiên định tối đa, sự ủng hộ vô điều kiện và không thay đổi đối với Đại tướng Raúl Castro Ruz, lãnh đạo Cách mạng Cuba.