Trung Quốc kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa đối với Cuba

Trung Quốc phản đối nh trừng phạt đơn phương và kêu gọi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với Cuba. Bắc Kinh đồng thời khuyến khích các bên kiềm chế để duy trì ổn định tại khu vực Caribe.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh. Ảnh: IRNA/TTXVN.

Tại buổi họp báo thường kỳ ngày 19/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh nước này phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương thiếu cơ sở pháp lý quốc tế, đồng thời khẳng định ủng hộ quyền bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia của Cuba.

Trả lời câu hỏi về tình hình Cuba, người phát ngôn Quách Gia Côn nói rằng Trung Quốc phản đối mọi biện pháp ép buộc và trừng phạt đơn phương không có căn cứ pháp luật quốc tế, đồng thời kiên quyết hỗ trợ Cuba bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Bắc Kinh kêu gọi Washington chấm dứt ngay lập tức lệnh phong tỏa cũng như mọi hình thức gây áp lực khác, nhằm bảo vệ quyền sinh tồn và quyền phát triển của người dân Cuba.

Trong bối cảnh quan hệ Cuba - Mỹ vẫn căng thẳng và khu vực Caribe nhạy cảm về quân sự, chính trị, Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế, tránh leo thang xung đột và duy trì hòa bình, ổn định khu vực.

Trước đó, Cuba đã khẳng định quyền hợp pháp trong việc tự vệ, phù hợp với nguyên tắc được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh La Habana luôn hướng đến hòa bình và không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ bảo vệ đất nước dựa trên quyền tự vệ hợp pháp nếu bị tấn công. Ông cảnh báo rằng nếu xảy ra các hành động quân sự chống lại Cuba, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực Caribe.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Cuba - Mỹ tiếp tục căng thẳng khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/5 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào cơ quan tình báo chính của Cuba cùng 9 quan chức cấp cao. Điều này được cho là nhằm gia tăng áp lực kinh tế đối với Cuba.