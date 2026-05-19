Cuba khẳng định quyền tự vệ hợp pháp trước mọi nguy cơ quân sự

Ngày 18/5, Cuba khẳng định quyền hợp pháp trong việc tự vệ, phù hợp với nguyên tắc được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ) và luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz‑Canel phát biểu tại cuộc họp La Habana. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, phát biểu trước báo giới, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez nhấn mạnh La Habana luôn hướng đến hòa bình và không có ý định gây hấn với bất kỳ quốc gia nào, nhưng sẽ bảo vệ đất nước dựa trên quyền tự vệ hợp pháp nếu bị tấn công.

Ông cảnh báo rằng nếu xảy ra các hành động quân sự chống lại Cuba, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng và có thể ảnh hưởng đến ổn định khu vực Caribe.

Cùng ngày, trong một thông điệp trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez đã bày tỏ quan ngại về vai trò của một số phương tiện truyền thông, cho rằng các hãng truyền thông đã lan truyền thông tin không chính xác về Cuba.

Ông nhấn mạnh rằng những tin đồn và luận điệu sai lệch này có thể tạo ra hiểu lầm về chính sách và hành động của Cuba, đồng thời khẳng định nước này luôn ưu tiên hòa bình và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Tuy nhiên, ông Rodriguez cũng khẳng định Cuba sẵn sàng thực thi quyền tự vệ hợp pháp, được công nhận trong Hiến chương LHQ, nếu phải đối mặt với một cuộc tấn công.

Cũng trong ngày 18/5, Cục Phòng vệ Dân sự Quốc gia Cuba đã ban hành Cẩm nang Bảo vệ Gia đình trước tình huống tấn công quân sự trong khuôn khổ cuộc diễn tập ứng phó các tình huống thảm họa “Meteoro 2026”.

Cẩm nang nhằm thông báo cho người dân về các biện pháp an toàn cơ bản trong trường hợp xảy ra tình huống tấn công, nhấn mạnh vào việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi và người khuyết tật.

Một trong những điểm chính được nhấn mạnh là mỗi gia đình nên xây dựng một bộ biện pháp để bảo vệ các thành viên, tài sản và tài chính gia đình; cập nhật thông tin thông qua Hội đồng Phòng thủ khu vực; và tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn do chính quyền địa phương ban hành. Cẩm nang cũng khuyến cáo các gia đình nên biết vị trí an toàn được chỉ định của mình trong trường hợp bị không kích và chuẩn bị một túi hoặc ba lô với các vật dụng thiết yếu như thực phẩm và giấy tờ tùy thân.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ Cuba - Mỹ tiếp tục căng thẳng khi Bộ Tài chính Mỹ ngày 18/5 thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt nhắm vào cơ quan tình báo chính của Cuba cùng 9 quan chức cấp cao, trong đó có các bộ trưởng truyền thông, năng lượng, tư pháp và tướng an ninh. Điều này được cho là nhằm gia tăng áp lực kinh tế đối với Cuba.