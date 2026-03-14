Những ngày không thể quên ở Trung Đông

Xung đột tại Trung Đông bùng nổ với cuộc tấn công mở màn của Mỹ và Israel vào Iran khiến khoảng 2.000 người thiệt mạng, phần lớn là người Iran và Lebanon.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), có hơn 1.100 trẻ em thiệt mạng hoặc bị thương kể từ khi xung đột ở Trung Đông bùng phát cho đến nay. Các tổ chức quốc tế cảnh báo khu vực Trung Đông đang tiến gần đến một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nếu chiến sự tiếp tục leo thang.
Theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeid Iravani, tính đến ngày 13/3, các cuộc tấn công trong thời gian qua đã gây thương vong lớn cho dân thường. Ít nhất 1.348 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 17.000 người khác bị thương. Độ tuổi của các nạn nhân tử vong trải dài từ 8 tháng tuổi đến 88 tuổi, cho thấy mức độ tàn khốc của xung đột đối với dân thường. Trong số những người thiệt mạng có 200 phụ nữ. Trong ảnh là lễ tang tập thể dành cho các nạn nhân thiệt mạng bởi chiến sự.
Tại Iran, nhiều cư dân kể lại những đêm không ngủ khi máy bay không người lái và bom rơi liên tục. Tại nhiều khu phố ở Tehran và các thành phố khác, người dân phải sơ tán khỏi các tòa nhà bị hư hại nặng. Hình ảnh thường thấy là những gia đình mang theo hành lý vội vã rời đi trong đêm, trong khi lực lượng cứu hộ tìm kiếm người sống sót giữa đống đổ nát. Ảnh: Guardian.
Trong khi đó, ở Israel, nhiều thành phố, các ga tàu điện ngầm, bãi đỗ xe ngầm và tầng hầm chung cư đã được biến thành nơi trú ẩn tạm thời. Hàng nghìn gia đình phải ngủ trong những căn phòng chật hẹp, chờ đợi các đợt không kích kết thúc. Bộ Y tế Israel cho biết ít nhất 15 người thiệt mạng và khoảng 2.000 người bị thương do các cuộc tấn công tên lửa từ phía Iran và các lực lượng đồng minh trong khu vực. Người dân được khuyến cáo nhanh chóng vào hầm trú bom mỗi khi còi báo động vang lên.
Không chỉ Iran và Israel, Lebanon cũng thiệt hại nặng nề trong cuộc xung đột khu vực. Cầu Zrarieh bắc qua sông Litani bị hư hại nặng sau khi trúng không kích của Israel tại khu vực Tayr Falsay, miền nam Lebanon, ngày 13/3. Theo các báo cáo, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công cây cầu bắc qua sông Litani, cáo buộc rằng tuyến đường này được lực lượng Hezbollah sử dụng để di chuyển giữa miền bắc và miền nam Lebanon.
Hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy sau các đòn không kích của Israel vào Lebanon. Lệnh sơ tán của Israel hiện bao phủ khoảng 14% lãnh thổ Lebanon, buộc người dân rời khỏi nhà trong thời gian rất ngắn, thậm chí chỉ vài giờ trước khi bom rơi.
Các trường học, sân vận động và nhà thờ đã được chuyển thành nơi trú ẩn khẩn cấp. Tuy nhiên, theo các cơ quan cứu trợ, hơn 600 trung tâm tạm cư đang gần như quá tải, trong khi nhiều gia đình buộc phải ngủ trong ô tô hoặc ngoài đường. “Tối nay chúng tôi ngủ ngay trên đường, người thì trong xe, người trên vỉa hè, người ra cả bãi biển. Tôi chưa bao giờ phải ngủ dưới đất như thế này. Nhưng giờ bị buộc phải làm vậy. Thậm chí không ai mang nổi một chiếc chăn”, ông Jamal Seifeddin, 43 tuổi, cho biết.
Người dân phải sơ tán nghỉ tạm nghỉ tạm tại Quảng trường Martyrs ở thủ đô Beirut sau khi quân đội Israel phát cảnh báo yêu cầu cư dân rời đi. Được biết, đây là lệnh sơ tán quy mô lớn nhất mà Israel từng ban hành đối với Lebanon, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ nhà cửa trước khi các đợt oanh kích biến nhiều tòa nhà thành đống đổ nát. Theo các ước tính, gần 1 triệu người đã phải di dời trong vòng 10 ngày giao tranh.
Các phương tiện ùn tắc trên đường khi người dân tìm cách rời khỏi các khu phố ở ngoại ô phía nam Beirut. Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc Volker Türk cảnh báo các lệnh sơ tán quy mô lớn này có thể gây ra những lo ngại nghiêm trọng theo luật nhân đạo quốc tế, đặc biệt liên quan đến nguy cơ cưỡng bức di dời dân thường.
