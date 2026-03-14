Những ngày không thể quên ở Trung Đông

Theo Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, Amir Saeid Iravani, tính đến ngày 13/3, các cuộc tấn công trong thời gian qua đã gây thương vong lớn cho dân thường. Ít nhất 1.348 người đã thiệt mạng, trong khi khoảng 17.000 người khác bị thương. Độ tuổi của các nạn nhân tử vong trải dài từ 8 tháng tuổi đến 88 tuổi, cho thấy mức độ tàn khốc của xung đột đối với dân thường. Trong số những người thiệt mạng có 200 phụ nữ. Trong ảnh là lễ tang tập thể dành cho các nạn nhân thiệt mạng bởi chiến sự.