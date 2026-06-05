Chủ tịch Tập Cận Bình sắp thăm Triều Tiên lần đầu kể từ năm 2019

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào tuần tới, đánh dấu chuyến công du đầu tiên của ông tới quốc gia này kể từ năm 2019.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại cuộc gặp ở Bắc Kinh ngày 4/9/2025. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình dự kiến thăm Triều Tiên trong hai ngày 8-9/6.

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) cho biết, đây cũng là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch Tập Cận Bình trong năm 2026, diễn ra sau khi ông tiếp đón Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Bắc Kinh hồi tháng 5.

Chuyến thăm của ông Tập Cận Bình diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự cuộc duyệt binh quy mô lớn tại Bắc Kinh vào tháng 9/2025.

Trung Quốc và Triều Tiên gần đây đã có nhiều động thái nhằm củng cố quan hệ song phương, trong đó có việc khôi phục các tuyến tàu hỏa và đường bay giữa thủ đô hai nước.

Tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã thăm Triều Tiên và hội đàm với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ông Vương Nghị nhấn mạnh mối gắn kết giữa hai quốc gia, đồng thời cho rằng Bắc Kinh và Bình Nhưỡng cần tăng cường phối hợp trong các vấn đề lớn của khu vực và thế giới.