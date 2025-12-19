Thái Lan phá hủy 6 cơ sở lừa đảo, Myanmar hồi hương 70.000 người

Cuộc chiến triệt phá các đường dây lừa đảo online vẫn đang tiếp diễn tại Thái Lan và Myanmar. Mới đây, cả hai quốc gia đều đưa ra những tuyên bố về các bước tiến mới.

Thái Lan tuyên bố vừa phá hủy 6 cơ sở lừa đảo nằm gần biên giới Campuchia. Ảnh: Nation Thailand.

Quân đội Thái Lan cho biết đã phá hủy ít nhất 6 tòa nhà từng là nơi hoạt động của các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Trong đó có cả sòng bạc và khách sạn từng bị Mỹ áp đặt trừng phạt vì liên quan đến hoạt động lừa đảo công dân Mỹ.

Trước đó, Washington đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tài chính, đồng thời phong tỏa và tịch thu tài sản của những chủ sở hữu có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo này.

Theo thông báo của Lục quân Hoàng gia Thái Lan ngày 18/12, các cơ sở này nằm trong khu vực giáp biên giới Campuchia.

Theo Nation Thailand, Thái Lan vẫn đang tiếp tục tập trung triệt phá gốc rễ của tội phạm xuyên quốc gia, qua đó bảo vệ công dân không chỉ trong nước mà còn trên toàn cầu khỏi các mạng lưới lừa đảo ngày càng tinh vi.

Quân đội Thái Lan nhấn mạnh các hoạt động này thể hiện vai trò của Thái Lan trong nỗ lực chống lại những mối đe dọa an ninh phi truyền thống, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo xuyên biên giới.

Tại Myanmar, ngày 14/12, trong cuộc họp báo tổ chức ở Yangon về vấn đề triệt phá các đường dây lừa đảo và cờ bạc online, ông Zaw Min Tun, người phát ngôn của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar, tuyên bố các chiến dịch truy quét trong hơn hai năm qua đã giúp hồi hương hơn 70.000 người nước ngoài đến từ 54 quốc gia bị ép làm việc trong các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Quân đội Myanmar cũng đã phá dỡ hàng trăm công trình liên quan đến các khu phức hợp lừa đảo khét tiếng ở bang Kayin. Các chiến dịch này nhằm triệt phá hạ tầng của các tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia hoạt động tại khu vực biên giới, trong đó có KK Park, một “điểm nóng” nằm ở thị trấn Myawaddy, bang Kayin.

Tính đến ngày 12/12, 398 trong tổng số 635 công trình từng là nơi hoạt động của các đường dây lừa đảo đã bị san phẳng. Các công trình còn lại cũng sẽ sớm bị đánh sập trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar, Thiếu tướng Aung Kyaw Kyaw (giữa), phát biểu tại cuộc họp báo ngày 14/12 tổ chức ở Yangon. Ảnh: Xinhua.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Myanmar, ông Aung Kyaw Kyaw, cho biết nước này đã thành lập Ủy ban giám sát trung ương cấp quốc gia về phòng chống lừa đảo viễn thông và cờ bạc trực tuyến. Ủy ban có nhiệm vụ triệt xóa lừa đảo trực tuyến tại các khu vực biên giới, ngăn chặn tội phạm lan rộng vào nội địa và điều phối các hoạt động thực thi pháp luật.