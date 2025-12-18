Thiếu nữ Nga bị lừa mang bom vào trung tâm thành phố

FSB tuyên bố, lực lượng thực thi pháp luật Nga đã ngăn chặn một "vụ tấn công khủng bố" mà họ cáo buộc là do Ukraine tiến hành ở phía nam vùng Rostov. Cụ thể, cảnh sát Nga đã bắt giữ một thiếu nữ cố gắng mang một thiết bị nổ tự chế vào một tòa nhà hành chính thành phố. FSB cho biết thêm rằng cô gái dường như đã trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo trực tuyến.
Trong tuyên bố đưa ra hôm 18/12, FSB cho biết cảnh sát đã chặn nữ sinh 16 tuổi ở trung tâm thành phố Volgodonsk sau khi các nhân viên công vụ nghi ngờ chiếc ba lô lớn của cô.
Các chuyên gia xử lý bom sau đó đã xác nhận rằng ba lô chứa một thiết bị nổ tự chế với sức công phá tương đương khoảng 10kg TNT. Thiết bị được nhồi đầy ốc vít, đai ốc và đinh nhằm mục đích tạo mảnh vỡ sát thương và được gắn thiết bị hẹn giờ điện tử.
Theo FSB, nữ sinh nói với các nhà điều tra rằng cô đã lấy chiếc ba lô từ một kho chứa bí mật ở ngoại ô Volgodonsk. Cơ quan này cho biết thêm rằng lời khai của nữ sinh cho thấy cô đã bị những kẻ lừa đảo trực tuyến lừa gạt khoảng một tháng trước đó và suýt chút nữa trở thành một "kẻ đánh bom liều chết".
FSB cũng công bố một video về hoạt động rà phá bom mìn, cho thấy một nhân viên mặc bộ đồ kháng nổ nặng nề tiếp cận chiếc ba lô được đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ từ khoảng cách an toàn.
Cơ quan này cáo buộc rằng "vụ tấn công khủng bố" đã được lên kế hoạch bởi "các cơ quan an ninh của chính quyền Kyiv", đồng thời cho biết thêm rằng nó đã bị vô hiệu hóa nhờ các biện pháp chống khủng bố được tăng cường.
Cơ quan an ninh của Nga cũng cáo buộc cơ quan tình báo đối phương tăng cường tuyển mộ công dân Nga, chủ yếu là thanh thiếu niên và người già, để thực hiện các hành vi tấn công tương tự trên lãnh thổ Nga.
Những cuốn sách hay về châu Âu
Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".Độc giả có thể xem thêm tại đây.