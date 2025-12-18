Thiếu nữ Nga bị lừa mang bom vào trung tâm thành phố

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay, một nữ sinh 16 tuổi đã cố gắng mang bom vào một tòa nhà hành chính sau khi bị những kẻ lừa đảo dụ dỗ. Theo FSB, cô gái suýt trở thành “kẻ đánh bom tự sát”.

FSB tuyên bố, lực lượng thực thi pháp luật Nga đã ngăn chặn một "vụ tấn công khủng bố" mà họ cáo buộc là do Ukraine tiến hành ở phía nam vùng Rostov. Cụ thể, cảnh sát Nga đã bắt giữ một thiếu nữ cố gắng mang một thiết bị nổ tự chế vào một tòa nhà hành chính thành phố. FSB cho biết thêm rằng cô gái dường như đã trở thành mục tiêu của những kẻ lừa đảo trực tuyến.

Trong tuyên bố đưa ra hôm 18/12, FSB cho biết cảnh sát đã chặn nữ sinh 16 tuổi ở trung tâm thành phố Volgodonsk sau khi các nhân viên công vụ nghi ngờ chiếc ba lô lớn của cô.

FSB xử lý ba lô bom của nữ sinh suýt bị lừa thành 'kẻ đánh bom tự sát' Ngày 18/12, một nữ sinh 16 tuổi bị lừa mang chiếc ba lô chứa thiết bị nổ tự chế từ một kho chứa bí mật ở ngoại ô vào trung tâm thành phố Volgodonsk (Nga). Video từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga cho thấy một nhân viên mặc bộ đồ kháng nổ nặng nề tiếp cận chiếc ba lô được đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ từ khoảng cách an toàn.

Các chuyên gia xử lý bom sau đó đã xác nhận rằng ba lô chứa một thiết bị nổ tự chế với sức công phá tương đương khoảng 10kg TNT. Thiết bị được nhồi đầy ốc vít, đai ốc và đinh nhằm mục đích tạo mảnh vỡ sát thương và được gắn thiết bị hẹn giờ điện tử.

Theo FSB, nữ sinh nói với các nhà điều tra rằng cô đã lấy chiếc ba lô từ một kho chứa bí mật ở ngoại ô Volgodonsk. Cơ quan này cho biết thêm rằng lời khai của nữ sinh cho thấy cô đã bị những kẻ lừa đảo trực tuyến lừa gạt khoảng một tháng trước đó và suýt chút nữa trở thành một "kẻ đánh bom liều chết".

FSB cũng công bố một video về hoạt động rà phá bom mìn, cho thấy một nhân viên mặc bộ đồ kháng nổ nặng nề tiếp cận chiếc ba lô được đặt trên quảng trường thành phố và sau đó kích nổ từ khoảng cách an toàn.

Cơ quan này cáo buộc rằng "vụ tấn công khủng bố" đã được lên kế hoạch bởi "các cơ quan an ninh của chính quyền Kyiv", đồng thời cho biết thêm rằng nó đã bị vô hiệu hóa nhờ các biện pháp chống khủng bố được tăng cường.

Cơ quan an ninh của Nga cũng cáo buộc cơ quan tình báo đối phương tăng cường tuyển mộ công dân Nga, chủ yếu là thanh thiếu niên và người già, để thực hiện các hành vi tấn công tương tự trên lãnh thổ Nga.