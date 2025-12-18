Mỹ có thể trừng phạt Nga nếu thỏa thuận hòa bình 'đổ bể'

Theo một số nguồn tin, Mỹ đang tính đến những biện pháp trừng phạt mới nhằm vào lĩnh vực năng lượng của Nga, nếu Nga từ chối thỏa thuận hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Bloomberg, Washington đang cân nhắc nhiều phương án, trong đó có việc nhắm vào mạng lưới tàu chở dầu được Nga sử dụng để vận chuyển dầu xuất khẩu, cũng như các nhà môi giới hỗ trợ các giao dịch này. Các biện pháp mới có thể được công bố sớm nhất trong tuần này.

Nguồn tin cho biết Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thảo luận vấn đề này với một nhóm đại diện của các quốc gia châu Âu trong tuần qua.

Tuy nhiên, quan chức Nhà Trắng khẳng định với Reuters rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào liên quan đến các lệnh trừng phạt đối với Nga.

“Vai trò của các cơ quan hỗ trợ lúc này là chuẩn bị đầy đủ các phương án để Tổng thống cân nhắc và thực thi”, vị quan chức này cho biết.

Người phát ngôn Bộ Tài chính Mỹ cũng bác bỏ thông tin cho rằng các quyết định đã được chốt hạ.

“Việc kết luận rằng Mỹ đã đưa ra quyết định về các biện pháp trừng phạt trong tương lai đối với Nga là sai. Như chúng tôi đã nói trong nhiều tháng, mọi lựa chọn vẫn được đặt lên bàn đàm phán, nhằm hỗ trợ những nỗ lực không ngừng của Tổng thống Trump trong việc chấm dứt xung đột tại Ukraine”, người phát ngôn nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết không bình luận trước về các biện pháp trừng phạt.

Khi được hỏi về thông tin được Bloomberg đăng tải, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết chưa xem thông tin này, song khẳng định rằng các lệnh trừng phạt nếu được đưa ra sẽ chỉ gây tổn hại cho nỗ lực cải thiện quan hệ Nga - Mỹ.

Trước đó, Washington đã thực hiện các biện pháp gây sức ép kinh tế đối với Nga, coi đây như một phần trong chiến lược khiến Moscow thay đổi lập trường trong cuộc xung đột tại Ukraine. Trong khi đó, Nga khẳng định các lệnh trừng phạt chỉ làm gia tăng căng thẳng, cản trở tiến trình đối thoại.