Tổng thống Trump chán ngấy với thỏa thuận hòa bình Ukraine

Ngày 11/12, người phát ngôn Nhà Trắng Caroline Leavitt cho biết Tổng thống Mỹ “vô cùng thất vọng” với cả Nga và Ukraine trong xung đột ở Ukraine.

Bà cho biết Tổng thống Donald Trump đã qúa mệt mỏi với “những cuộc họp chỉ để mà họp”, không muốn thêm đối thoại mà muốn hành động và muốn chiến sự chấm dứt. Chính quyền Mỹ, theo bà, đã dành hơn 30 giờ trong vài tuần qua để trao đổi với Nga, Ukraine và các nước châu Âu, theo Fakti.

Bình luận này được đưa ra sau thông tin rằng đại diện Ukraine, Pháp, Đức, Anh và Mỹ dự kiến họp tại Paris ngày 13/12 để bàn về giải pháp hòa bình. Axios cho biết cuộc họp sẽ thảo luận các đề xuất mới của Kyiv liên quan đến vấn đề lãnh thổ.

Bà Leavitt nói Đặc phái viên Steve Witkoff và nhóm của ông vẫn đang đàm phán với cả hai bên. Bà lưu ý Mỹ sẽ cử đại diện tới Paris nếu thấy có cơ hội thực sự để đạt thỏa thuận hòa bình và cuộc họp đủ quan trọng để “xứng đáng với một cuối tuần của phía Mỹ”.

Phía Nga cho biết họ đánh giá cao nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình của ông Trump, song thừa nhận việc đạt thỏa hiệp là rất khó. Ngày 2/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp ông Witkoff và con rể Trump, Jared Kushner, tại Điện Kremlin. Putin cho hay Mỹ đã chia kế hoạch hòa bình thành bốn gói nội dung để thảo luận riêng rẽ và rằng Nga nhìn chung đồng ý các điểm này có thể làm cơ sở cho thỏa thuận tương lai, nhưng cần được thể hiện “bằng ngôn ngữ ngoại giao”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng kế hoạch do Mỹ soạn thảo cần được điều chỉnh. Sau khi Mỹ gửi bản cập nhật, Kyiv đã phản hồi lại Washington, Axios đưa tin. Theo Zerkalo Nedeli, phiên bản mới bao gồm thỏa thuận giữa Ukraine, Nga, Mỹ và châu Âu; các bảo đảm an ninh khung cho Ukraine; cam kết của Mỹ đối với NATO; và một thỏa thuận giữa Nga và Mỹ.

Politico cho hay các cuộc đàm phán giữa Mỹ và EU về bảo đảm an ninh cho Ukraine gần đây trở nên “khó xử”, do các lãnh đạo châu Âu bắt đầu tính đến khả năng Washington không còn là bên bảo đảm an ninh chủ chốt và châu Âu sẽ phải tự củng cố năng lực phòng vệ.