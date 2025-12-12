Ông Zelensky: Người dân Ukraine sẽ quyết định mọi nhượng bộ lãnh thổ

Tổng thống Volodymyr Zelensky khẳng định mọi quyết định liên quan đến nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt xung đột với Nga phải do chính người dân Ukraine thông qua bầu cử hoặc trưng cầu ý dân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11/12 khẳng định mọi phương án liên quan đến vấn đề lãnh thổ nhằm chấm dứt xung đột với Nga phải do chính người dân Ukraine quyết định, thông qua bầu cử hoặc trưng cầu ý dân.

Phát biểu về yêu cầu của Moscow đối với khu vực Donbass, ông Zelensky nhấn mạnh: “Nga muốn toàn bộ Donbass - chúng tôi không chấp nhận điều đó. Tôi tin rằng người dân Ukraine sẽ trả lời câu hỏi này. Dù thông qua bầu cử hay trưng cầu dân ý, người dân cần có tiếng nói của mình”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là gia tăng sức ép nhằm thúc đẩy tiến triển về kế hoạch hòa bình. Theo các yêu cầu phía Nga nêu ra, Ukraine phải rút lực lượng khỏi toàn bộ vùng Donbass, bao gồm những khu vực thuộc Donetsk và Lugansk mà Nga chưa kiểm soát được.

Hiện gần như toàn bộ Lugansk nằm dưới sự kiểm soát của Nga, trong khi Ukraine vẫn giữ khoảng 6.600 km² tại Donetsk, bao gồm các thành phố quan trọng như Sloviansk và Kramatorsk. Giao tranh vẫn tiếp diễn tại khu vực Pokrovsk.

Ông Zelensky cho biết Washington đã đề xuất một “tầm nhìn thỏa hiệp”, theo đó, quân đội Ukraine rút khỏi tỉnh Donetsk và các lực lượng Nga sẽ không tiến vào khu vực này. “Họ cho rằng lực lượng Ukraine sẽ rời Donetsk và điều được coi là thỏa hiệp là quân Nga sẽ không tiến vào đó”, ông nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine mô tả đề xuất này là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm tìm ra định dạng có thể được cả Kyiv lẫn Moscow chấp nhận. Theo ông, các cuộc thảo luận còn đề cập đến mô hình “vùng kinh tế tự do” mà Mỹ đưa ra, trong khi Nga gọi đó là “vùng phi quân sự”.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong các cuộc thảo luận vẫn là lãnh thổ. Ông Zelensky cho rằng còn quá sớm để biết “các văn kiện cuối cùng sẽ trông như thế nào”, khi các đề xuất của Mỹ tiếp tục được điều chỉnh trong bối cảnh châu Âu tìm cách thống nhất lập trường chung, còn Kyiv kiên quyết phản đối mọi điều khoản có thể làm tổn hại chủ quyền quốc gia.

Theo ông, trưng cầu ý dân - nếu diễn ra - đòi hỏi điều kiện an toàn và sự tham gia đầy đủ của cử tri, điều không thể thực hiện trong thời chiến nếu không có các đảm bảo từ bên ngoài.