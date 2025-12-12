Ukraine lần đầu tấn công giàn khoan Nga

UAV tầm xa của Kyiv đã tấn công giàn khoan dầu Filanovsky của Liên bang Nga trên biển Caspi, cách Ukraine khoảng 1.150 km, khiến hơn 20 giếng dầu phải dừng sản xuất.

Giàn khoan dầu Filanovsky của Liên bang Nga trên biển Caspi. Ảnh từ các nguồn công khai

Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 11/12 dẫn một nguồn tin an ninh cho biết các thiết bị bay không người lái (UAV) tầm xa do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt Alpha thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vận hành đã đánh trúng giàn khoan dầu Filanovsky ở ngoài khơi bờ biển Liên bang Nga.

Theo nguồn tin vào sáng 11/12, giàn khoan dầu này ở biển Caspi thuộc sở hữu của tập đoàn năng lượng Lukoil-Nizhnevolzhskneft và vụ tấn công đã khiến hơn 20 giếng dầu phải ngừng hoạt động.

Giàn khoan dầu Filanovsky nằm ở phía Bắc biển Caspi, cách Ukraine khoảng 1.150 km và cách bờ biển khu vực Astrakhan của Liên bang Nga khoảng 220 km.

Theo nguồn tin của báo The Kyiv Post, đây là cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine nhằm vào cơ sở khai thác dầu của Liên bang Nga ở biển Caspi và có ít nhất bốn điểm đã bị đánh trúng.

Mỏ Filanovsky là một trong những mỏ dầu lớn nhất được phát hiện ở Liên bang Nga và trong khu vực của Liên bang Nga tại biển Caspi, với trữ lượng ước tính 129 triệu tấn dầu và 30 tỷ mét khối khí đốt.

Sản lượng từ mỏ này được xuất khẩu qua hệ thống của Tập đoàn Đường ống Dầu Caspi.

Nguồn tin từ SBU nói với báo The Kyiv Post rằng “SBU tiếp tục các chiến dịch đặc biệt thành công nhằm vào lĩnh vực dầu khí của Liên bang Nga và liên tục mở rộng phạm vi hoạt động. Những tiếng nổ bung như bông ở biển Caspi là một lời nhắc nhở khác rằng mọi cơ sở của Liên bang Nga phục vụ cho nỗ lực chiến tranh đều là mục tiêu hợp pháp, bất kể chúng nằm ở đâu”.

Trong một diễn biến liên quan, vào rạng sáng 11/12. Ukraine đã triển khai một đợt tấn công quy mô lớn với sự tham gia của gần 300 thiết bị bay không người lái, đánh vào nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga.

Vụ tấn công đã buộc các sân bay lớn của thủ đô Moskva phải dừng hoạt động trong bảy giờ và khiến lực lượng ứng cứu khẩn cấp phải xử lý các mảnh vỡ rơi xuống.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 36 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ khi tiếp cận thủ đô trong hơn bảy giờ.

Ông Sobyanin không thông báo thiệt hại hay thương vong, chỉ nói rằng lực lượng ứng cứu đang làm việc tại các điểm rơi.

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga đã đóng cửa cả bốn sân bay lớn của Moskva, gồm Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky, đối với các chuyến đến và đi.

Có ít nhất 133 chuyến bay bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng do vùng trời thủ đô tạm thời bị phong tỏa.

Về phần mình, Liên bang Nga tuyên bố có gần 300 thiết bị bay không người lái bị bắn hạ trên toàn quốc.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết 287 thiết bị bay không người lái cánh cố định của Ukraine đã bị đánh chặn trong đêm trên 12 khu vực.

Đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất được ghi nhận kể từ đầu xung đột Nga - Ukraine.

Các đòn tấn công mạnh nhất được báo cáo tại Bryansk với 118 thiết bị bay không người lái; Vùng Moskva là 40 chiếc; Kaluga là 40 chiếc.

Thiết bị bay không người lái cũng bị bắn hạ trên bầu trời các khu vực Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smolensk, Kursk, Oryol, Voronezh và Ryazan.

Đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái lớn gần đây nhất nhằm vào Moskva diễn ra ngày 23/9, khi 41 thiết bị bay không người lái bị phá hủy và hơn 200 chuyến bay bị gián đoạn.

Ukraine đã tăng cường tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và các cảng xuất khẩu, coi chiến dịch này là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm làm suy yếu nền kinh tế thời chiến của Liên bang Nga.

Kyiv nói mục tiêu là làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu cho các lực lượng của Liên bang Nga và cắt giảm nguồn thu nhà nước từ xuất khẩu dầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các chiến dịch như vậy sẽ tiếp tục nếu Moskva còn tiến hành chiến tranh.