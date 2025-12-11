Hàng trăm UAV Ukraine tấn công Nga, tất cả sân bay lớn ở Moska đóng cửa trong 7 giờ

Cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn khiến tất cả 4 sân bay lớn ở thủ đô Moskva đóng cửa suốt 7 giờ trong khi trên khắp Liên bang Nga có gần 300 UAV bị bắn hạ.

Binh sĩ Lữ đoàn tấn công đường không số 82 thuộc quân đội Ukraine điều khiển UAV. Ảnh minh họa: Bộ Quốc phòng Ukraine/X.

Báo The Kyiv Post ngày 11/12 cho biết Ukraine đã tăng cường tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và các cảng xuất khẩu, coi chiến dịch này là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm làm suy yếu nền kinh tế thời chiến của Liên bang Nga.

Một đợt tấn công trong đêm với sự tham gia của gần 300 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã đánh trúng nhiều mục tiêu trên khắp Liên bang Nga vào rạng sáng thứ Năm (11/12), theo giới chức nước này, buộc các sân bay lớn của Moskva phải dừng hoạt động suốt bảy giờ và khiến các lực lượng khẩn cấp phải ứng phó với các mảnh vỡ rơi xuống.

Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết 36 thiết bị bay không người lái của Ukraine đã bị bắn hạ khi áp sát thủ đô Liên bang Nga trong hơn bảy giờ. Ông Sobyanin không cung cấp thông tin về thương vong hoặc thiệt hại, chỉ nói rằng các lực lượng ứng phó khẩn cấp đang làm việc tại các địa điểm có mảnh vỡ rơi.

Cơ quan Hàng không Liên bang Nga đã đóng cửa tất cả bốn sân bay chính ở Moskva, gồm: Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo và Zhukovsky đối với các chuyến bay đến và đi. Ít nhất 133 chuyến bay đã bị hủy, hoãn hoặc chuyển hướng khi vùng trời thủ đô tạm thời bị đóng lại.

Bên cạnh Moskva, Voronezh cũng bị tấn công khiến nhiều tòa nhà chung cư bị hư hại.

Tại đây, theo Thống đốc Alexander Gusev, các mảnh vỡ rơi từ thứ mà giới chức gọi là “mục tiêu trên không tốc độ cao” đã làm hư hại nhiều khối chung cư vào cuối ngày thứ Ba (9/12).

Một cầu thang đã sập ở một tòa nhà “ít người sinh sống”, buộc phải sơ tán 80 cư dân. Không có thương vong nào được ghi nhận.

Các nơi trú ẩn khẩn cấp đã được mở, và chính quyền cảnh báo rằng hệ thống sưởi có thể giảm tạm thời tại một số khu vực sau khi đường dây điện và một phần mạng lưới sưởi bị hư hỏng.

Truyền thông địa phương cho biết có 16 tuyến phố mất điện.

Các đoạn video do hãng độc lập Astra phân tích cho thấy một số tòa nhà bị hư hại nằm cách khoảng một kilomet từ một nhà máy điện và gần nhà máy hóa chất Voronezhsintezkauchuk, đơn vị sản xuất cao su tổng hợp thuộc tập đoàn hóa dầu Sibur.

Ngoài ra, nổ lớn cũng được ghi nhận ở Veliky Novgorod.

Kênh Telegram Shot đưa tin rằng có các vụ nổ tại Veliky Novgorod, sau đó là một đám cháy ở một quận trong khu vực.

Kênh Telegram Exilenova+ cho biết người dân địa phương báo cáo một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào nhà máy phân bón Akron, một trong những nhà sản xuất phân đạm và phân hỗn hợp lớn của Liên bang Nga.

Về phần mình, Liên bang Nga tuyên bố có gần 300 thiết bị bay không người lái bị bắn hạ trên toàn quốc.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cho biết 287 thiết bị bay không người lái cánh cố định của Ukraine đã bị đánh chặn trong đêm trên 12 khu vực.

Đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất được ghi nhận kể từ đầu xung đột Nga – Ukraine.

Các đòn tấn công mạnh nhất được báo cáo tại Bryansk với 118 thiết bị bay không người lái; Vùng Moskva là 40 chiếc; Kaluga là 40 chiếc.

Thiết bị bay không người lái cũng bị bắn hạ trên bầu trời các khu vực Tula, Novgorod, Yaroslavl, Lipetsk, Smolensk, Kursk, Oryol, Voronezh và Ryazan.

Đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái lớn gần đây nhất nhằm vào Moskva diễn ra ngày 23/9, khi 41 thiết bị bay không người lái bị phá hủy và hơn 200 chuyến bay bị gián đoạn.

Ukraine đã tăng cường tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào các nhà máy lọc dầu, cơ sở lưu trữ và các cảng xuất khẩu, coi chiến dịch này là một phần của chiến lược rộng hơn nhằm làm suy yếu nền kinh tế thời chiến của Liên bang Nga.

Kyiv nói mục tiêu là làm gián đoạn chuỗi cung ứng nhiên liệu cho các lực lượng của Liên bang Nga và cắt giảm nguồn thu nhà nước từ xuất khẩu dầu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các chiến dịch như vậy sẽ tiếp tục nếu Moskva còn tiến hành chiến tranh.