Anh trừng phạt Nga, Trung Quốc, cảnh báo chiến tranh thông tin

Anh đã áp đặt trừng phạt lên các tổ chức của Nga và Trung Quốc, đồng thời cảnh báo châu Âu đang đối mặt nguy cơ gia tăng chiến tranh thông tin và các mối đe dọa hỗn hợp.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper. Ảnh tư liệu: REUTERS

Theo SCMP ngày 10/12, Chính phủ Anh công bố loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào các tổ chức của Nga và Trung Quốc trong bối cảnh London cảnh báo các mối đe dọa hỗn hợp đang leo thang tại châu Âu. Ngoại trưởng Yvette Cooper cho biết các nước phương Tây cần nâng cao năng lực phòng vệ trước hoạt động tuyên truyền, tấn công mạng và hành vi gây bất ổn từ các quốc gia bị coi là có ý đồ thù địch.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết gói trừng phạt mới nhắm vào kênh Telegram Rybar và đồng sáng lập Mikhail Sergeevich Zvinchuk, cùng Trung tâm Nghiên cứu Địa chính trị và Quỹ Hỗ trợ và Bảo vệ Quyền của Đồng bào Ở nước ngoài. Trung tâm này do nhà tư tưởng dân tộc chủ nghĩa Nga Alexander Dugin điều hành, trong khi quỹ được tình báo Estonia xác định là bình phong của cơ quan tình báo quân đội GRU.

Bên cạnh đó, hai doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc, i-Soon và Integrity Technology Group, cũng bị áp đặt trừng phạt do liên quan tới các hoạt động tấn công mạng quy mô lớn nhằm vào Anh và các đồng minh.

Trong bài phát biểu tại London, Ngoại trưởng Cooper cảnh báo Anh và châu Âu đang đối mặt các mối đe dọa hỗn hợp được thiết kế để gây tổn hại hạ tầng quan trọng, làm suy yếu lợi ích chiến lược và can thiệp vào tiến trình dân chủ. Bà mô tả đây là một dạng chiến tranh thông tin của Nga và nhấn mạnh London đang tự bảo vệ mình.

Bà Cooper cho biết các hoạt động đe dọa bao gồm hành vi phá hoại cơ sở vật chất, tấn công phá hoại, cùng chiến dịch tung tin giả sử dụng video chỉnh sửa và nội dung tạo sinh để làm suy giảm sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.

Giới chức Anh dẫn ví dụ từ cuộc bầu cử gần đây tại Moldova, nơi xuất hiện các trang web giả mạo và quảng cáo chính trị sai lệch. London cũng ghi nhận các video lan truyền với thông tin thất thiệt về Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân nhằm làm suy giảm sự ủng hộ dành cho Kyiv.

Cảnh báo của bà Cooper được đưa ra trong bối cảnh kỷ niệm 100 năm Hiệp ước Locarno, vốn được xem là nền tảng củng cố hòa bình châu Âu sau Chiến tranh Thế giới lần thứ 1. Bà nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm dấy lên lo ngại về cam kết của Mỹ đối với NATO và gây xáo trộn các liên minh lâu năm.

Theo chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ công bố tuần trước, châu Âu được mô tả là một lục địa chia rẽ và suy giảm vai trò đối tác.

Ngoại trưởng Anh đánh giá châu Âu đang thể hiện sức mạnh, thông qua viêc nỗ lực duy trì hỗ trợ Ukraine và tăng chi tiêu quốc phòng để ứng phó các thách thức an ninh lâu dài.