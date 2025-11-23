Tàu khu trục Mỹ chặn tàu dầu Nga tiến vào Venezuela

Một tàu chở dầu của Liên bang Nga đang chịu lệnh trừng phạt, cố gắng vận chuyển nhiên liệu tới Venezuela, đã buộc phải rút lui sau khi một tàu khu trục của Hải quân Mỹ di chuyển cắt ngang lộ trình của nó gần bờ biển Venezuela.

Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke USS Stockdale (DDG 106) di chuyển trên Thái Bình Dương ngày 11 tháng 4 năm 2025. Ảnh: Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ.





Mạng thông tin MI News Network của Ấn Độ 22/11 dẫn bài đăng trên Bloomberg (Mỹ) cho biết tàu chở dầu có tên Seahorse đang hướng đến Venezuela với một lô nhiên liệu vào ngày 13/11 thì tàu khu trục USS Stockdale cắt qua đường di chuyển của nó ngay ngoài vùng duyên hải Venezuela.

Sau cuộc chạm trán, tàu chở dầu của Liên bang Nga đột ngột đảo chiều, hướng về Cuba, trong khi chiến hạm Mỹ tiếp tục đi qua vùng lãnh hải Venezuela để hướng đến Puerto Rico.

Dữ liệu theo dõi cho thấy tàu chỏ dầu Seahorse đã hai lần nữa tìm cách tiếp cận Venezuela sau đó, nhưng đều quay đầu mỗi khi tàu khu trục Mỹ xuất hiện trên hành lang di chuyển của nó.

Hiện con tàu này đang neo chờ ở vùng biển Caribe mà không có tiến triển rõ ràng về bất kỳ điểm đến nào.

Mẫu hình này được đánh giá là bất thường, vì các tàu chở nhiên liệu của Liên bang Nga thường không quay đầu hoặc đứng yên trên tuyến hàng hải quen thuộc giữa Cuba và Venezuela.

Bộ Tư lệnh Miền Nam Mỹ từ chối bình luận về hoạt động của tàu khu trục USS Stockdale, vốn đã được triển khai tại Caribe từ cuối tháng 9 như một phần của nhiệm vụ mở rộng chống ma túy của Tổng thống Donald Trump.

Chiến dịch này còn bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford lớn nhất của Hải quân Mỹ và nhiều tàu chiến khác.

Tàu Seahorse đang chịu lệnh trừng phạt của Vương quốc Anh và Liên minh châu Âu (EU), và là một trong bốn tàu chở dầu của Liên bang Nga được biết đến làm nhiệm vụ vận chuyển naphta và các sản phẩm nhiên liệu khác tới Venezuela và Cuba.

Những chuyến hàng này nằm trong hoạt động “hạm đội bóng tối” của Liên bang Nga, nhằm duy trì dòng chảy năng lượng bất chấp các hạn chế của phương Tây.

Venezuela phụ thuộc nặng nề vào nhập khẩu naphta vì phần lớn nguồn cung hạn chế trong nước được dùng để sản xuất xăng cho đất nước đang thiếu hụt nhiên liệu trầm trọng này.

Mặc dù sở hữu trữ lượng dầu mỏ dồi dào, nhưng dầu thô của Venezuela rất đặc và chứa nhiều lưu huỳnh, khiến các chất pha loãng trở nên thiết yếu cho việc vận chuyển qua đường ống.

Một cố vấn quốc phòng cấp cao tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) tại Washington (Mỹ) được dẫn lời trong các báo cáo cho biết vụ việc có vẻ như là một bước nữa trong chiến lược gây sức ép của Mỹ đối với chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Cố vấn này nhận định việc giảm xuất khẩu dầu có thể gây thiệt hại đáng kể cho chế độ của Tổng thống Maduro, vì dầu vẫn là nguồn thu chủ yếu của họ.

Trước đó, tàu Seahorse đã dỡ một lô hàng vào cuối tháng 10, ghé Cuba, rồi quay lại hướng Venezuela trước khi tàu chiến Mỹ xuất hiện trên tuyến đường của nó.

Trong khi Venezuela từng nhận các chuyến naphta từ Chevron dưới thời chính quyền Joe Biden, các lô hàng này đã chấm dứt trong chính sách “gây sức ép tối đa” đối với Caracas của Mỹ khi ông Trump chính thức trở lại Nhà Trắng. Do đó, Venezuela đang phụ thuộc vào nguồn cung từ Liên bang Nga.

Trong một diễn biến khác, bốn quan chức Mỹ tiết lộ với hãng tin Reuters rằng nước này sắp triển khai một giai đoạn hoạt động mới liên quan đến Venezuela trong những ngày tới, trong bối cảnh Mỹ gia tăng áp lực với Chính phủ của Tổng thống Maduro.

Hai quan chức Mỹ cho biết các hoạt động bí mật có thể sẽ là bước đầu tiên trong hành động mới chống lại ông Maduro.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các lựa chọn liên quan đến Venezuela để chống lại những gì họ mô tả là vai trò của ông Maduro trong việc cung cấp ma túy bất hợp pháp gây tử vong cho người Mỹ.

Trong khi đó, ông Maduro phủ nhận có bất kỳ liên hệ nào với hoạt động buôn bán ma túy bất hợp pháp.

Hai quan chức Mỹ khác cảnh báo các lựa chọn đang được cân nhắc bao gồm cả việc tìm cách lật đổ ông Maduro.

Theo các nguồn tin, Mỹ dự kiến liệt Cartel de los Soles vào danh sách tổ chức khủng bố nước ngoài ngày 24/11 tới, với cáo buộc tổ chức này đưa ma túy bất hợp pháp vào Mỹ.

Chính quyền Trump đã cáo buộc ông Maduro có liên quan tới Cartel de los Soles, điều mà nhà lãnh đạo Venezuela phủ nhận.

Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết việc đưa Cartel de los Soles vào danh sách đen "mang lại rất nhiều lựa chọn mới cho Mỹ".

Còn theo Tổng thống Trump động thái sắp diễn ra nhằm vào Cartel de los Soles cho phép Mỹ tấn công vào tài sản và cơ sở hạ tầng của ông Maduro tại Venezuela.

Mặc dù vậy, nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ thiện chí theo đuổi các cuộc đàm phán với hy vọng tìm ra giải pháp ngoại giao.

Việc Mỹ tăng cường quân sự ở vùng Caribe đã diễn ra trong nhiều tháng qua. Tổng thống Trump đã cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tiến hành các hoạt động bí mật tại Venezuela.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) hôm 21/11 đã cảnh báo các hãng hàng không lớn về "tình huống nguy hiểm tiềm ẩn" khi bay qua Venezuela.

Nhiều hãng hàng không đã hủy các chuyến bay khởi hành từ quốc gia Nam Mỹ này sau cảnh báo của FAA.

Ngày 22/11, Chủ tịch Hiệp hội Hãng hàng không Venezuela (ALAV) Marisela de Loaiza xác nhận 6 hãng hàng không quốc tế đã tạm dừng các đường bay đến Venezuela sau khi Mỹ phát đi cảnh báo về “gia tăng hoạt động quân sự” tại khu vực, trong bối cảnh Washington triển khai lực lượng hải quân – không quân quy mô lớn ở Caribe phục vụ chiến dịch chống ma túy.