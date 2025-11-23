Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ cảnh báo các hãng hàng không khi bay qua không phận Venezuela

  • Chủ nhật, 23/11/2025 06:58 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Cục Hàng không Mỹ hôm 22/11 cảnh báo các hãng hàng không dân dụng lớn trên thế giới rằng có thể sẽ gặp phải tình huống có khả năng nguy hiểm khi bay qua không phận Venezuela.

nguy hiem, khi bay qua, khong phan, Venezuela. anh 1

Một tàu tuần duyên của Hải quân Venezuela hoạt động ngoài khơi bờ biển Caribe. Ảnh: Reuters

Theo đó Cục Hàng không Mỹ kêu gọi các hãng bay nên thận trong khi bay qua không phận của Venezuela và nêu rõ rằng tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự đang gia tăng quanh khu vực Venezuela. Đồng thời, cơ quan này cho biết, các mối đe doạ có thể gây rủi ro cho các chuyến bay.

Trong thời gian gần đây, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự gần với Venezuela bằng cách điều tàu sân bay cùng các tiêm kích F-35 hoạt động ở khu vực này. Phía Mỹ cũng đã liên tục triển khai các đợt không kích vào các tàu bị nghi ngờ là buôn bán ma tuý tại vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.

Cục Hàng không liên bang cho biết từ tháng 9 đã ghi nhận nhiều vụ can thiệp vào hệ thống định vị vệ tinh tại Venezuela, cùng các dấu hiệu tăng cường mức độ sẵn sàng quân sự của nước này. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi rủi ro đối với hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ trong khu vực.

Cùng ngày, hãng hàng không American Airlines thông báo họ đã ngừng bay qua không phận Venezuela vào tháng 10. Trong khi đó, Delta Airlines cho biết, họ cũng ngừng bay qua Venezuela thời gian trước đó.

Những cuốn sách để hiểu thêm về Mỹ Latinh

Znews.vn giới thiệu tới độc giả các cuốn sách nên đọc để hiểu thêm về Mỹ Latinh - một khu vực rộng lớn gồm nhiều quốc gia với nền văn hóa đa dạng.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://vov.vn/the-gioi/my-canh-bao-cac-hang-hang-khong-khi-bay-qua-khong-phan-venezuela-post1248030.vov

VOV

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Nha Trang hop kin ve cac kich ban o Venezuela hinh anh

Nhà Trắng họp kín về các kịch bản ở Venezuela

07:25 16/11/2025 07:25 16/11/2025

0

Các quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc họp tại Nhà Trắng trong tuần này để thảo luận về phương án cho hoạt động quân sự tiềm năng ở Venezuela.

Ong Trump tuyen bo san sang dua quan My vao Venezuela hinh anh

Ông Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân Mỹ vào Venezuela

07:54 18/11/2025 07:54 18/11/2025

0

Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 cho biết sẽ không loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ vào Venezuela mặc dù trước đó chính Nhà lãnh đạo này cho biết, ông cũng có thể đàm phán với Tổng thống Nicolas Maduro.

