Mỹ cảnh báo các hãng hàng không khi bay qua không phận Venezuela

Cục Hàng không Mỹ hôm 22/11 cảnh báo các hãng hàng không dân dụng lớn trên thế giới rằng có thể sẽ gặp phải tình huống có khả năng nguy hiểm khi bay qua không phận Venezuela.

Một tàu tuần duyên của Hải quân Venezuela hoạt động ngoài khơi bờ biển Caribe. Ảnh: Reuters

Theo đó Cục Hàng không Mỹ kêu gọi các hãng bay nên thận trong khi bay qua không phận của Venezuela và nêu rõ rằng tình hình an ninh đang ngày càng xấu đi và hoạt động quân sự đang gia tăng quanh khu vực Venezuela. Đồng thời, cơ quan này cho biết, các mối đe doạ có thể gây rủi ro cho các chuyến bay.

Trong thời gian gần đây, Mỹ đã tăng cường hiện diện quân sự gần với Venezuela bằng cách điều tàu sân bay cùng các tiêm kích F-35 hoạt động ở khu vực này. Phía Mỹ cũng đã liên tục triển khai các đợt không kích vào các tàu bị nghi ngờ là buôn bán ma tuý tại vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.

Cục Hàng không liên bang cho biết từ tháng 9 đã ghi nhận nhiều vụ can thiệp vào hệ thống định vị vệ tinh tại Venezuela, cùng các dấu hiệu tăng cường mức độ sẵn sàng quân sự của nước này. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi rủi ro đối với hoạt động hàng không dân dụng của Mỹ trong khu vực.

Cùng ngày, hãng hàng không American Airlines thông báo họ đã ngừng bay qua không phận Venezuela vào tháng 10. Trong khi đó, Delta Airlines cho biết, họ cũng ngừng bay qua Venezuela thời gian trước đó.