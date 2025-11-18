Ông Trump tuyên bố sẵn sàng đưa quân Mỹ vào Venezuela

Tổng thống Donald Trump ngày 17/11 cho biết sẽ không loại trừ khả năng đưa quân đội Mỹ vào Venezuela mặc dù trước đó chính Nhà lãnh đạo này cho biết, ông cũng có thể đàm phán với Tổng thống Nicolas Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trả lời câu hỏi của các phóng viên tại phòng Bầu Dục, khi được hỏi câu hỏi Mỹ có sẵn sàng đưa quân đội vào Venezuela hay không, Tổng thống Donald Trump cho biết: "Tôi không loại trừ bất cứ điều gì, chúng ta cần quan tâm tới Venezuela, họ đã tống hàng trăm nghìn người từ các nhà tù vào đất nước chúng ta".

Ông Trump cũng chỉ trích gay gắt việc Venezuela để số lượng lớn người tràn qua biên giới vào Mỹ, trong đó có rất nhiều thành viên của các băng đảng tội phạm ma tuý.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump hoàn toàn trái ngược với chính phát biểu của ông một ngày trước đó, rằng ông sẵn sàng có thể có một cuộc thảo luận với Tổng thống Venezuela Nicolas Manduro.

Bên cạnh đó, ông Trump cũng cho biết, ông sẵn sàng thực hiện các hành động quân sự ở các quốc gia Mỹ Latinh khác nhằm mục đích chặn đứng các băng đảng buôn ma tuý hoạt động. Ông cũng nói sẵn sàng đưa quân vào Mexico để ngăn chặn ma tuý và đánh sập các nhà máy sản xuất cocaine ở Colombia.

Mỹ từng có quan hệ đối tác tốt đẹp với cả Mexico lẫn Colombia tuy nhiên mối quan hệ này đã trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết trong bối cảnh chính quyền Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các tàu bị nghi ngờ là buôn ma tuý trên vùng biển Caribe và Thái Bình Dương.

Hiện tại, Mỹ đã tăng cường lực lượng quân sự tại vùng Caribe với sự góp mặt của hàng chục tàu chiến, tàu ngầm, tàu sân bay và máy bay tiêm kích. Đây là đợt triển khai quân sự lớn nhất của Mỹ tại khu vực này trong vòng hơn 60 năm qua.