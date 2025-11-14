Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mỹ mở chiến dịch mới, Tổng thống Venezuela kêu gọi người Mỹ đoàn kết

  • Thứ sáu, 14/11/2025 11:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Giữa lúc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại Caribe, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro kêu gọi người dân Mỹ “đoàn kết vì hòa bình”, bác bỏ nguy cơ xung đột leo thang.

“Tất cả người dân Mỹ hãy đoàn kết với Venezuela vì hòa bình của châu Mỹ”, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố với phóng viên Stefano Pozzebon của CNN trong lúc tham dự một cuộc mít tinh lớn ở Caracas ngày 13/11 (giờ địa phương).

Phát biểu độc quyền này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Washington, nơi đang triển khai tàu chiến tới Caribe nhằm truy đuổi các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy từ Venezuela. Dù Nhà Trắng khẳng định chiến dịch quân sự nhằm ngăn chặn dòng ma túy chảy vào Mỹ, Caracas tin rằng động thái của Washington mang động cơ chính trị.

Quan he Venezuela My, My khong kich Venezela, Tong thong Maduro, hoa binh chau My, hien dien quan su, chien dich Caribe, USS Gerald R. Ford anh 1

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tham gia cuộc tuần hành cùng các thành viên trẻ của Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) tại Caracas (Venezuela) ngày 13/11. Ảnh: Reuters.

Ông Maduro kêu gọi người dân Mỹ tránh sa vào một cuộc xung đột kéo dài khác, nói bằng tiếng Tây Ban Nha: “Hãy đoàn kết vì hòa bình của châu Mỹ. Không còn những cuộc chiến vô tận. Không còn những cuộc chiến phi nghĩa. Không còn Libya. Không còn Afghanistan nữa”.

Khi được hỏi liệu ông có thông điệp nào muốn gửi tới Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không, Maduro trả lời bằng tiếng Anh: “Yes peace, yes peace” (Vâng, hòa bình, hòa bình).

Ông né tránh câu hỏi về việc có lo ngại hành động gây hấn từ Mỹ hay không, chỉ nhấn mạnh rằng ông đang tập trung điều hành đất nước trong tinh thần hòa bình.

Tổng thống Venezuela hôm đó tham dự cuộc tuần hành quy mô lớn của thanh niên Venezuela, nơi ông kêu gọi giới trẻ chuẩn bị tinh thần “chống lại nguy cơ can thiệp từ Mỹ”.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth hôm 13/11 (giờ địa phương) thông báo trên mạng xã hội X về việc triển khai Chiến dịch Southern Spear, nhằm tăng cường đối phó với các nhóm buôn bán ma túy trong khu vực Caribe.

Theo ông Hegseth, chiến dịch này do Lực lượng Đặc nhiệm Liên hợp Southern Spear và Bộ Chỉ huy Nam Mỹ (SOUTHCOM) chỉ đạo, với mục tiêu bảo vệ nước Mỹ, loại bỏ những kẻ mà ông gọi là “khủng bố ma túy” và ngăn chặn làn sóng ma túy đang cướp đi sinh mạng người dân. Ông nhấn mạnh: “Tây Bán cầu là khu vực láng giềng của nước Mỹ, và chúng ta sẽ bảo vệ nó”.

Trong 3 tháng qua, Mỹ đã điều khoảng 15.000 binh sĩ tới Caribe cùng hơn chục tàu chiến, bao gồm cả một tàu sân bay được mô tả là “nền tảng tác chiến sát thương nhất” của Hải quân Mỹ.

Động thái quân sự này được xem là sự hiện diện lớn nhất của Mỹ tại khu vực kể từ cuộc xâm lược Panama năm 1989 làm dấy lên đồn đoán rằng Washington có thể chuẩn bị cho một cuộc đối đầu lớn hơn.

Theo phía Mỹ, quân đội nước này đã thực hiện ít nhất 20 cuộc tấn công nhằm vào các tàu bị cáo buộc vận chuyển ma túy ở Caribe và Thái Bình Dương, khiến 80 người thiệt mạng.

Quan he Venezuela My, My khong kich Venezela, Tong thong Maduro, hoa binh chau My, hien dien quan su, chien dich Caribe, USS Gerald R. Ford anh 2

Tàu sân bay lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, đi qua eo biển Gibraltar vào ngày 4/11, trên đường đến Mỹ Latinh. Ảnh: US Navy.

Đáp lại, Venezuela đã triển khai lực lượng quân đội chính quy cùng các đơn vị dân quân quy mô lớn. Những lực lượng này tiến hành diễn tập trên khắp cả nước nhằm chuẩn bị cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Nước này cũng dường như đã đặt nhiều vật cản lớn trên tuyến cao tốc trọng yếu Caracas - La Guaira, vốn thường được sử dụng để chặn xe quân sự như xe tăng. Ảnh vệ tinh do Vantor chụp ngày 10/11 cho thấy các khối “nhím sắt” chống xe cơ giới xuất hiện trên tuyến đường nối thủ đô với bờ biển. Được biết, những vật cản này đã được đặt ở đó hơn một tháng.

