Thế giới

Hai máy bay ném bom B-52 Mỹ xuất hiện gần Venezuela

  • Chủ nhật, 9/11/2025 07:29 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy một cặp máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã bay qua biển Caribe, dọc theo bờ biển Venezuela vào ngày 6/11.

Dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay Flightradar24 cho thấy hai máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Mỹ bay song song với bờ biển Venezuela, sau đó bay vòng về phía đông bắc Caracas trước khi quay trở lại dọc theo bờ biển, rẽ về phía bắc và bay xa hơn ra biển.

Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ sau đó đã công bố những bức ảnh chụp hai máy bay ném bom B-52H đang tuần tra trên vùng biển quốc tế Caribe dọc theo bờ biển Venezuela vào ngày 6/11. Đồng thời cho biết, máy bay khởi hành từ một căn cứ ở Louisiana, bay vòng gần bán đảo Paraguana ở bang Falcon, được tiếp nhiên liệu trên không từ máy bay tiếp dầu KC-135.

Đây là lần thứ tư máy bay quân sự Mỹ bay gần Venezuela kể từ giữa tháng 10. Trước đó, máy bay ném bom B-52H đã xuất hiện trong khu vực 1 lần và 2 lần khác là máy bay ném bom B-1B.

Chuyến bay diễn ra trong bối cảnh Washington đang tiến hành chiến dịch quân sự chống lại những đối tượng buôn lậu ma túy trong khu vực.

Mỹ cũng đã ra lệnh cho nhóm tác chiến tàu sân bay USS Gerald R. Ford đến Mỹ Latinh, triển khai máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đến Puerto Rico và hiện có sáu tàu của Hải quân Mỹ ở vùng Caribe như một phần trong chiến dịch chống ma túy.

Theo dữ liệu từ nguồn mở, lực lượng Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công vào ít nhất 17 tàu có liên quan đến buôn lậu ma túy, trong đó gồm 16 tàu thuyền và một tàu bán ngầm.

https://tienphong.vn/hai-may-bay-nem-bom-b-52-cua-my-xuat-hien-gan-venezuela-post1794540.tpo

Quỳnh Như/Tiền Phong

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

