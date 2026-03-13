Người dân Mỹ và Trung Đông đổ xô mua hầm trú ẩn

Khi nguy cơ chiến tranh lan rộng ở Trung Đông, nhiều gia đình và doanh nhân tại Mỹ cùng các nước Vùng Vịnh đang gấp rút đặt xây hầm trú ẩn để phòng kịch bản tồi tệ.

Khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và không kích làm rung chuyển Trung Đông trong thời gian gần đây, một xu hướng ít ai ngờ tới lại bùng nổ: nhu cầu xây dựng hầm trú ẩn cá nhân tăng vọt ở cả Mỹ và các quốc gia vùng Vịnh.

Theo AFP, trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran khiến khu vực đứng trước nguy cơ leo thang quân sự rộng hơn, ngày càng nhiều người tìm cách chuẩn bị cho những kịch bản tồi tệ nhất, từ các cuộc không kích, tấn công tên lửa cho tới khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Một trong những người chứng kiến rõ nhất là Ron Hubbard, doanh nhân Mỹ điều hành công ty xây dựng hầm trú ẩn Atlas Survival Shelters có trụ sở tại bang Texas.

Ông Ron Hubbard, người thành lập công ty sản xuất hầm trú ẩn Atlas. Ảnh: EPA.

Ông cho biết chỉ trong thời gian ngắn sau khi xung đột Iran bùng nổ vào cuối tháng 2, lượng khách hàng liên hệ với công ty đã tăng chưa từng thấy.

“Chúng tôi đang nhận được vô số cuộc gọi mỗi ngày. Đơn đặt hàng đã tăng gấp nhiều lần so với bình thường. Mọi người liên tục hỏi khi nào hầm trú ẩn của họ có thể hoàn thành”, Hubbard nói.

Theo ông, khách hàng không chỉ đến từ Mỹ mà còn từ nhiều quốc gia Trung Đông, đặc biệt là các nước vùng Vịnh như Bahrain, Qatar, Kuwait và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Nỗi lo chiến tranh lan rộng

Sự gia tăng nhu cầu hầm trú ẩn phản ánh mức độ lo ngại ngày càng lớn của người dân về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông. Trong nhiều tuần qua, căng thẳng quân sự liên quan đến Iran và các đối thủ khu vực đã làm dấy lên lo ngại rằng chiến sự có thể vượt ra ngoài phạm vi các cuộc tấn công hạn chế.

Các chuyên gia an ninh cho rằng khi các hệ thống tên lửa tầm xa và máy bay không người lái ngày càng phổ biến, nguy cơ tấn công vào các khu đô thị hoặc cơ sở hạ tầng dân sự cũng tăng lên. Điều này khiến nhiều người, đặc biệt là giới nhà giàu và doanh nhân, tìm đến các giải pháp bảo vệ cá nhân.

Trong bối cảnh đó, hầm trú ẩn - vốn từng gắn liền với thời kỳ Chiến tranh Lạnh - đang trở lại như một lựa chọn phòng vệ trong thế kỷ 21.

Hubbard cho biết sự gia tăng nhu cầu lần này thậm chí còn vượt xa các đợt bùng nổ trước đây. Công ty của ông từng ghi nhận lượng đơn hàng tăng đáng kể sau khi chiến sự giữa Nga và Ukraine bùng nổ năm 2022, cũng như sau cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel ngày 7/10/2023, tờ Telegraph cho biết.

Tuy nhiên, theo ông, tình hình hiện nay còn đáng lo ngại hơn đối với nhiều khách hàng ở Trung Đông.

“Mọi chuyện lần này xảy ra rất gần”, Hubbard nói. “Tôi có nhiều bạn bè và đối tác kinh doanh ở Dubai và Abu Dhabi. Trước đây họ chưa từng nghĩ sẽ phải lo lắng về chiến tranh, nhưng giờ họ đang chứng kiến các cuộc tấn công bằng tên lửa ngay trong khu vực”.

Một hầm trú ẩn đang được thi công. Ảnh: Telegraph.

Điều khiến Hubbard bất ngờ hơn cả là thời điểm mở rộng kinh doanh của công ty ông tại Trung Đông.

Chỉ hai ngày trước khi căng thẳng quân sự leo thang, Atlas Survival Shelters đã khai trương một văn phòng tại Dubai, trung tâm kinh tế của UAE.

Người đàn ông 63 tuổi gọi đây là một sự trùng hợp “không may mắn”.

“Chúng tôi không mong muốn chiến tranh xảy ra. Mục tiêu của chúng tôi là giúp bảo vệ con người”, ông nói, nhấn mạnh rằng công ty không coi xung đột là cơ hội kinh doanh.

Dù vậy, thực tế thị trường cho thấy nỗi lo của người dân đang thúc đẩy nhu cầu đối với các giải pháp phòng vệ cá nhân.

Thị trường hầm trú ẩn hàng triệu USD

Atlas Survival Shelters cung cấp nhiều loại hầm trú ẩn khác nhau, từ những mẫu cơ bản được đúc sẵn cho đến các khu phức hợp ngầm sang trọng.

Theo Hubbard, những căn hầm đơn giản có giá khoảng 20.000 USD , trong khi các dự án lớn có thể vượt quá 5 triệu USD .

Những hầm trú ẩn cao cấp thường được thiết kế giống như các căn hộ ngầm hoàn chỉnh, với phòng ngủ, nhà bếp, phòng giải trí và hệ thống lọc không khí. Một số khách hàng còn yêu cầu thiết kế nội thất riêng để tạo cảm giác thoải mái trong trường hợp phải ở dưới lòng đất trong thời gian dài.

“Chúng tôi cố gắng làm cho các hầm trú ẩn trở thành nơi sinh sống thực sự, chứ không chỉ là một chiếc hộp bê tông”, Hubbard nói.

Ngoài khả năng chống chịu các vụ nổ, nhiều hầm trú ẩn hiện đại còn được trang bị hệ thống lọc không khí có thể chống lại bụi phóng xạ hoặc vũ khí hóa học.

Tuy vậy, ngay cả những công trình kiên cố nhất cũng có giới hạn.

Khi được hỏi liệu các hầm trú ẩn của Atlas có thể chịu được các cuộc tấn công mạnh nhất hay không, Hubbard thừa nhận rằng vẫn tồn tại những loại vũ khí có thể phá hủy bất kỳ hầm trú ẩn nào.

Ông đặc biệt nhắc tới các loại bom xuyên boongke do quân đội Mỹ phát triển, vốn được thiết kế để phá hủy các cơ sở ngầm sâu dưới lòng đất.

“Không có công trình dân sự nào có thể chịu được những vũ khí như vậy”, ông nói.

Tuy nhiên, Hubbard cho rằng các bunker vẫn có thể bảo vệ con người khỏi phần lớn các mối đe dọa thông thường như tên lửa, mảnh đạn hay sóng xung kích từ các vụ nổ.

Nội thất bên trong một hầm trú ẩn. Ảnh: Telegraphs.

Tâm lý chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất

Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ nhu cầu hầm trú ẩn phản ánh một xu hướng rộng lớn hơn: tâm lý chuẩn bị cho các kịch bản khủng hoảng toàn cầu.

Trong những năm gần đây, các mối lo về chiến tranh, khủng hoảng năng lượng, đại dịch và biến đổi khí hậu đã khiến nhiều người tìm đến các giải pháp “sinh tồn” - từ dự trữ thực phẩm đến xây dựng nơi trú ẩn.

Ở Mỹ, một số tỷ phú công nghệ thậm chí đã đầu tư vào các khu phức hợp bunker sang trọng ở vùng núi hoặc dưới lòng đất.

Trong khi đó tại Trung Đông, nơi căng thẳng địa chính trị thường xuyên bùng phát, việc xây dựng hầm trú ẩn đang trở thành một lựa chọn ngày càng phổ biến đối với các gia đình giàu có.

Đối với Hubbard, làn sóng khách hàng mới có thể còn tiếp tục trong thời gian tới nếu tình hình an ninh toàn cầu không hạ nhiệt.

“Chúng tôi hy vọng mọi thứ sẽ sớm ổn định”, ông nói. “Nhưng khi con người cảm thấy bất an, họ sẽ tìm cách bảo vệ bản thân và gia đình”.

