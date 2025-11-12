Venezuela chuẩn bị chiến tranh khi Mỹ điều tàu sân bay lớn nhất

Lầu Năm Góc đã triển khai tàu sân bay lớn nhất đến gần Venezuela, trong khi chính quyền Caracas đang ráo riết chuẩn bị hai kế hoạch tác chiến khác nhau, bao gồm chiến tranh du kích.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford di chuyển qua eo biển Gibraltar vào ngày 1/10/2025. Ảnh: Hải quân Mỹ.

Theo hãng tin Reuters ngày 11/11, Hải quân Mỹ thông báo rằng tàu sân bay mới và lớn nhất thế giới, USS Gerald R. Ford, đã tiến vào khu vực do Bộ Tư lệnh miền nam của lực lượng hải quân Mỹ kiểm soát, bao gồm Mỹ Latinh và vùng Caribe.

Việc triển khai tàu chiến cùng hàng chục máy bay và tàu khu trục khác được công bố gần đây được xem là bước leo thang căng thẳng quân sự giữa Mỹ và Venezuela.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford sẽ phối hợp với các tàu chiến, một tàu ngầm hạt nhân và lực lượng không quân tại Puerto Rico, hình thành cụm tác chiến lớn nhất của Mỹ trong tại khu vực này kể từ cuộc xâm lược Panama năm 1989.

Tổng thống Donald Trump khẳng định việc tăng cường lực lượng quân sự này như một phần trong “cuộc chiến chống ma túy”, nhằm vào nhóm bị cáo buộc buôn lậu ma túy qua vùng biển Caribe và Thái Bình Dương. Chiến dịch này bao gồm những cuộc không kích vào tàu thuyền, khiến ít nhất 76 người thiệt mạng tại vùng biển Nam Mỹ kể từ tháng 9 đến nay. Ông cũng đe dọa khả năng tiến hành chiến dịch trên bộ tại Venezuela, nói rằng “sau vùng biển sẽ là đất liền”.

Nhiều nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công nhằm vào tàu thuyền và việc tăng cường quân sự này là cách Mỹ gây áp lực buộc ông Maduro từ chức sau khi bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm ngoái.

Venezuela chuẩn bị hai phương án chiến tranh

Trong khi đó, theo Reuters, Venezuela đang triển khai vũ khí, bao gồm cả thiết bị do Nga sản xuất từ nhiều thập kỷ trước, và lên kế hoạch tiến hành kháng chiến du kích hoặc gây hỗn loạn trong trường hợp bị Mỹ tấn công bằng không quân hoặc trên bộ.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tuyên bố một “kế hoạch triển khai quy mô lớn” trên bộ, trên biển, trên không, đường sông, tên lửa cũng như dân quân, nhằm đối phó với sự hiện diện của hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển nước này nếu tình hình nguy hiểm leo thang.

“Bất kỳ hành động xâm lược nào cũng sẽ bị đáp trả bằng sự đoàn kết dân tộc,” Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino tuyên bố hôm thứ 11/11, giữa lúc các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra trên khắp cả nước.

Ông Maduro tuyên bố có 8 triệu dân thường đang được huấn luyện trong các lực lượng dân quân để bảo vệ Venezuela, và một số người dân nói với Reuters rằng họ sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc khỏi lực lượng ngoại xâm.

Trong khi đó, khoảng 60.000 binh sĩ thuộc Lục quân và Vệ binh Quốc gia sẽ được huy động trong tình trạng luôn sẵn sàng.

Trước sự việc này, ngày 11/11, theo Reuters, Pháp đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Mỹ tại Caribe. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nói: “Chúng tôi quan ngại về các chiến dịch quân sự của Mỹ tại khu vực Caribe. Những hành động này vi phạm luật quốc tế. Cộng đồng hải ngoại Pháp sinh sống tại khu vực này, họ có thể bị ảnh hưởng bởi sự bất ổn định khi tình hình leo thang”.



Bộ Ngoại giao Nga tuần trước tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ Venezuela nếu được yêu cầu, đồng thời kêu gọi kiềm chế leo thang căng thẳng. Ông Maduro đã đề nghị Moscow giúp sửa chữa các máy bay Sukhoi, nâng cấp hệ thống radar và cung cấp thêm tên lửa.