Tuyên bố mới nhất của TT Trump về kế hoạch tấn công Venezuela

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã phủ nhận việc ông lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào Venezuela, quốc gia có chính phủ mà ông cáo buộc đang hỗ trợ các băng đảng “khủng bố ma túy”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 1/11 cho biết nhiều cơ quan truyền thông đưa tin rằng Nhà Trắng đang xem xét các chiến dịch tiềm năng trên lãnh thổ Venezuela, trong đó The Wall Street Journal hôm 30/10 nói rằng Mỹ đã xác định một số mục tiêu, bao gồm “các cơ sở quân sự được sử dụng để buôn lậu ma túy”.

Khi được hỏi về các báo cáo này trên chuyên cơ Không lực Một vào thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời: “Không. Điều đó không đúng”.

Theo hãng tin Reuters của Anh, kể từ tháng 9, Mỹ đã phá hủy ít nhất 14 tàu được cho là thuộc về các băng đảng ma túy ở vùng biển Caribe, khiến hơn 61 người thiệt mạng.

Tổng thống Trump đã điều một hạm đội lớn tới khu vực, bao gồm tàu sân bay USS Gerald R. Ford, và cho phép Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) thực hiện các chiến dịch bí mật bên trong lãnh thổ Venezuela.

Gần đây, ông Trump còn nói rằng Mỹ “có thể phải tấn công các mục tiêu trên đất liền vào một thời điểm nào đó”, nhưng phủ nhận ý định lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro, người đang bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã.

Về phần mình, Tổng thống Maduro bác bỏ các cáo buộc buôn lậu ma túy và thề sẽ bảo vệ đất nước nếu xảy ra xâm lược. Tuần trước, ông Maduro áo buộc Mỹ “đang bịa đặt một cuộc chiến mới” và kêu gọi hòa bình.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro cũng lên án hành động của Washington, cho biết một trong những cuộc không kích của Mỹ đã giết chết một ngư dân vô tội, không có liên hệ với các băng nhóm ma túy.

Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Turk tuyên bố: “Những vụ tấn công này – cùng với tổn thất nhân mạng ngày càng gia tăng – là điều không thể chấp nhận được. Mỹ phải chấm dứt những hành động như vậy và thực hiện mọi biện pháp cần thiết để ngăn chặn việc giết người ngoài khuôn khổ pháp luật đối với những người trên các tàu này, bất kể họ bị cáo buộc hành vi phạm tội gì”.

Ông Turk nhấn mạnh các cuộc tấn công nói trên vi phạm luật nhân quyền quốc tế, đồng thời cho biết ông đã nêu trực tiếp vấn đề này với giới chức Mỹ thông qua kênh ngoại giao.

Ngày 29/10, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tái khẳng định lập trường của nước này phản đối các vụ tấn công vũ trang gần đây của Mỹ nhằm vào các tàu bị nghi hoạt động buôn bán ma túy tại vùng biển Caribe và Thái Bình Dương, đồng thời bày tỏ sẵn sàng tăng cường phối hợp song phương nhằm bắt giữ các đối tượng tình nghi với điều kiện không vi phạm chủ quyền quốc gia.

Phát biểu họp báo cùng ngày, bà Sheinbaum gợi ý hai nước có thể phối hợp thực hiện các chiến dịch chung trong trường hợp phát hiện một tàu khả nghi chở ma túy trên vùng biển quốc tế, và bắt giữ các đối tượng trên tàu theo quy định.

Nữ Tổng thống Mexico lên án các vụ tấn công của Mỹ nhằm vào các tàu nghi chở ma túy, khiến ít nhất 57 người thiệt mạng trong thời gian gần đây, đồng thời khẳng định Mexico không muốn xảy ra vi phạm chủ quyền.

Bà Sheinbaum tuyên bố Mexico không chấp nhận những hoạt động như vậy trong vùng đặc quyền kinh tế, nhất là khi quốc gia Mỹ Latinh này đang chủ động thực hiện các biện pháp kiểm soát.

Hơn nữa, trong những vụ việc đó có thể có công dân Mexico dù là tội phạm hay chỉ là nghi phạm cũng cần được xử lý theo đúng quy định pháp luật và nhân đạo.