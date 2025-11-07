Thượng viện Mỹ cho phép ông Trump tiếp tục chiến dịch ở Venezuela

Thượng viện Mỹ vừa bác nghị quyết yêu cầu Tổng thống Donald Trump phải xin phép Quốc hội trước khi thực hiện bất kỳ hành động quân sự nào nhằm vào Venezuela.

Kết quả bỏ phiếu sít sao với 51 phiếu chống và 49 phiếu thuận, chỉ có hai thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu cùng phe Dân chủ ủng hộ nghị quyết.

Cuộc bỏ phiếu tại Thượng viện diễn ra trong bầu không khí căng thẳng khi ba thượng nghị sĩ Cộng hòa - Lisa Murkowski (Alaska), Susan Collins (Maine) và Todd Young (Indiana) - do dự đến phút chót, trao đổi liên tục với đồng nghiệp và trợ lý ngay trên sàn.

Cuối cùng, thượng nghị sĩ Collins bỏ phiếu phản đối, giúp phe chống đạt đủ 50 phiếu để chặn nghị quyết, và thượng nghị sĩ Young nhanh chóng nối bước, khiến đề xuất chính thức bị bác bỏ.

Ngay cả nếu được thông qua, nghị quyết cũng khó có thể trở thành luật vì Tổng thống Trump gần như chắc chắn sẽ phủ quyết.

Một số nghị sĩ cho rằng đây chỉ là “thông điệp mang tính biểu tượng”, song cũng phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong Quốc hội Mỹ về mức độ can thiệp quân sự của Washington tại Nam Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu thất bại tại Thượng viện Mỹ cho thấy ông Trump tiếp tục nắm quyền kiểm soát gần như tuyệt đối đối với chính sách quân sự ở Mỹ Latinh, bất chấp những lo ngại về nguy cơ xung đột mới với Venezuela.

Trong khi đó, phe Dân chủ và một số nghị sĩ Cộng hòa ôn hòa kêu gọi Quốc hội phải giành lại quyền giám sát chiến tranh, tránh để Tổng thống đơn phương quyết định hành động quân sự ngoài lãnh thổ Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu căng thẳng phản ánh chia rẽ sâu sắc giữa Quốc hội và Nhà Trắng về vai trò của Mỹ tại Nam Mỹ, giữa lúc căng thẳng khu vực leo thang.

Chính quyền Trump bảo vệ quyền lực tổng thống

Trước khi bỏ phiếu, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã báo cáo kín với lãnh đạo Quốc hội, khẳng định mọi hoạt động hiện nay nhằm chặn ma túy và không có kế hoạch xâm nhập đất liền Venezuela.

Các nghị sĩ Cộng hòa phản đối nghị quyết cho rằng tổng thống có đủ thẩm quyền pháp lý để “ngăn dòng chảy ma túy bất hợp pháp vào Mỹ”.

Thượng nghị sĩ Tim Kaine (Dân chủ, bang Virginia), người đề xuất nghị quyết, phản bác rằng cơ sở pháp lý mà chính quyền Trump viện dẫn cho các cuộc tấn công là “một cách diễn giải mở rộng và nguy hiểm về quyền lực tổng thống - không được Hiến pháp ủng hộ.”

“Đã đến lúc Quốc hội phải nhìn lại mình và đặt câu hỏi: Chúng ta có thực thi quyền phát động chiến tranh của mình hay đã trao toàn bộ cho tổng thống", ông Kaine nói.

Một số nghị sĩ như Adam Schiff tuyên bố sẽ tiếp tục đấu tranh để khôi phục vai trò giám sát của Quốc hội trong việc cho phép sử dụng lực lượng quân sự ở nước ngoài.