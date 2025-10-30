Nga điều máy bay tới Venezuela giữa đồn đoán Mỹ can thiệp

Một chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76TD của Liên bang Nga từ Moskva đã đến thủ đô Caracas, Venezuela, sau một hành trình kéo dài hai ngày với lộ trình phức tạp bất thường.

Kênh United24media dẫn thông tin đăng tải trên tờ Defence Express ngày 29/10 cho biết động thái nêu trên đã thu hút sự chú ý trong bối cảnh ngày càng có nhiều suy đoán về khả năng Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela.

Trước đó vào hôm 26/10, tờ Politico dẫn lời Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, đại diện của đảng Cộng hoà cho bang South Carolina, nhận định nguy cơ bùng nổ chiến tranh giữa Mỹ và Venezuela đang gia tăng và các cuộc tấn công trên bộ “là khả năng thực tế”.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24 cho thấy chiếc Il-76TD (số đăng ký RA-78765) rời Moskva ngày 24/10 và đến Caracas ngày 26/10, thực hiện nhiều điểm dừng để tiếp nhiên liệu trên đường đi.

Đầu tiên, chiếc Il-76TD tiếp nhiên liệu tại Yerevan (Armenia), sau đó là Algiers (Algeria), Rabat (Maroc), Dakar (Senegal) và Nouakchott (Mauritania) trước khi vượt Đại Tây Dương.

Defence Express lưu ý rằng các điểm dừng này phần lớn trùng khớp với những quốc gia có quan hệ hữu nghị với Moskva, một số trong đó có sự hiện diện của lực lượng quân sự Liên bang Nga.

Tờ báo cho rằng máy bay có thể đã nhận thêm hàng hóa trong quá trình bay, bởi lộ trình ngoằn ngoèo qua Tây Phi sẽ khó có thể giải thích hợp lý nếu không có mục đích này.

Nội dung cụ thể của chuyến hàng vẫn chưa được tiết lộ, nhưng dựa trên hành trình và tầm bay của chiếc Il-76, Defence Express ước tính máy bay có thể đã vận chuyển khoảng 34 tấn hàng hóa đến Venezuela.

Kho vũ khí của Venezuela bao gồm các tiêm kích Su-30MK2, trực thăng Mi-35M2 và Mi-17, cùng các hệ thống phòng không S-125 “Pechora-2M”, Buk-M2E và S-300VM do Liên bang Nga sản xuất hiện xuống cấp.

Trước tình hình đó, các nhà phân tích nhận định rằng chuyến hàng này nhiều khả năng bao gồm tên lửa phòng không vác vai (MANPADS), tên lửa không đối không, hoặc phụ tùng thay thế cho máy bay và hệ thống phòng không.

Khả năng máy bay chở tên lửa hạng nặng cho các hệ thống như Buk hoặc S-300 được đánh giá là thấp hơn, do trọng lượng lớn và khả năng tải hạn chế của một chuyến bay Il-76 duy nhất.

Defence Express cũng cho biết chiếc máy bay đã ở lại Caracas khoảng 45 giờ, cho thấy nó có thể đã tiến hành dỡ hàng trước khi bay tiếp đến Cuba vào ngày 28/10, dù điểm đến cuối cùng vẫn chưa được xác nhận.

Theo báo cáo, thời điểm và tính chất của chuyến bay này cho thấy khả năng Liên bang Nga đang tăng cường hỗ trợ quốc phòng cho Venezuela trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại khu vực đang gia tăng.

Trước đó, trong một diễn biến liên quan tới quan hệ Nga – Venezuela, ngày 27/10, trang web thông tin pháp lý chính thức của Liên bang Nga đã đăng tải thiết lập quan hệ đối tác chiến lược giữa Moskva và Caracas đã được Tổng thống Vladimir Putin ký ban hành.

Luật này nêu rõ: "Phê chuẩn hiệp định giữa Liên bang Nga và Cộng hòa Venezuela về quan hệ đối tác và hợp tác chiến lược, được ký kết tại Moskva vào ngày 7/5/2025".

Văn kiện này quy định việc mở rộng tương tác và hợp tác giữa hai quốc gia trong các lĩnh vực chính trị và kinh tế, gồm năng lượng, khai thác khoáng sản, giao thông vận tải, truyền thông, cũng như an ninh và chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.

Theo thỏa thuận, hai nước cũng sẽ duy trì đối thoại chính trị và ngoại giao thường xuyên và chặt chẽ, mở rộng các cơ chế hiện có và thiết lập "các cơ chế phối hợp mới trên toàn bộ chương trình nghị sự song phương, giải quyết các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách mà hai bên cùng quan tâm".

Trước đó vào ngày 8/10, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã ký sắc lệnh tuyên bố hiệp định đối tác và hợp tác chiến lược với Liên bang Nga có hiệu lực.

Tổng thống Putin cũng đã trình hiệp định lên Duma Quốc gia (Hạ viện) vào ngày 16/10, sau đó hiệp định đã được các đại biểu Duma Quốc gia phê chuẩn vào ngày 21/10.