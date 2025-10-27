Ukraine tấn công thủ đô Nga, 2 sân bay ngừng hoạt động

Hàng chục UAV của Ukraine đã tấn công thủ đô Moskva rạng sáng 27/10, khiến Nga phải đóng cửa sân bay Domodedovo và Zhukovsky.

Theo tờ The Kyiv Independent, Thị trưởng Moskva, ông Sergey Sobyanin, bắt đầu thông báo thông tin về cuộc tấn công thủ đô của Nga vào tối 26/10. Tính đến thời điểm thông báo, các lực lượng Nga đã bắn hạ 34 UAV của Ukraine đang hướng về Moskva. Đội cứu hộ đã được triển khai tới tất cả hiện trường rơi UAV.

Sân bay Domodedovo và Zhukovsky của Moskva đã tạm thời ngừng hoạt động để ứng phó với mối đe dọa từ UAV.

Theo kênh Telegram của Nga, các vụ nổ đã xảy ra ở nhiều khu vực của thành phố Moskva và vùng lân cận. Chưa có báo cáo thương vong nào.

Theo kênh Astra, một vụ cháy đã xảy ra tại một kho dầu ở Serpukhov (tỉnh Moskva) vào tối 26/10. Chính quyền địa phương không công bố nguyên nhân vụ cháy và cho biết ngọn lửa đã được dập tắt.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về các vụ tấn công nói trên.

Ukraine thường xuyên sử dụng UAV tầm xa để tấn công các mục tiêu quân sự và công nghiệp ở Nga, bao gồm nhà máy lọc dầu, nhà máy vũ khí và kho đạn. Ukraine đã tấn công vào Moskva bằng 34 UAV trong một vụ tấn công trong đêm trước đó vào ngày 22/9.

Nga cũng thường xuyên tiến hành những cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV vào các thành phố của Ukraine. Trong hai đêm qua, các cuộc tấn công hàng loạt vào thủ đô Kyiv đã khiến 5 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết vào ngày 26/10 rằng Nga đã tấn công Ukraine bằng gần 1.200 UAV và 50 tên lửa chỉ trong tuần qua.

Trước đó, ngày 25/10, Tổng thống Zelensky nói rằng Nga đã phóng khoảng 770 tên lửa đạn đạo và hơn 50 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal vào Ukraine kể từ đầu năm 2025. Theo Tổng thống Zelensky, những vụ tấn công như vậy cho thấy Ukraine cần hệ thống phòng không Patriot.

Ông kêu gọi: “Chúng ta phải tiếp tục hợp tác. Mọi việc đều có thể thực hiện: các đối tác có những hệ thống cần thiết và có thể giúp bảo vệ Ukraine ngay bây giờ”.