Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố đòn trừng phạt của EU chống Nga 'đã thất bại'

  • Thứ hai, 24/11/2025 06:12 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Theo Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, nếu một việc được làm tới 19 lần liên tiếp (ám chỉ việc Liên minh châu Âu đã đưa ra 19 gói trừng phạt Liên bang Nga vì xung đột Ukraine), nghĩa là nó đã thất bại.

trung phat anh 1

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: Reuters

Kênh RT của Liên bang Nga tối 23/11, theo giờ địa phương, dẫn phát biểu cùng ngày của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent với NBC News cho biết các biện pháp hạn chế mà Brussels áp đặt lên Moskva liên quan đến xung đột Ukraine là không hiệu quả.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng chỉ trích Liên minh châu Âu (EU) vì theo đuổi cùng một chiến lược suốt 19 gói trừng phạt nhằm vào Liên bang Nga và cho rằng các quan chức EU về cơ bản đang “tự tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính họ”.

Tháng trước, Brussels đã công bố gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Liên bang Nga, nhắm mục tiêu các ngân hàng, sàn giao dịch tiền mã hóa, doanh nghiệp Ấn Độ và Trung Quốc, cũng như các nhà ngoại giao của Moskva.

Về phần mình, Liên bang Nga nhiều lần gọi nỗ lực gây sức ép của phương Tây nhằm hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine là vô ích và tự gây hại.

Chiến lược này cũng gây rạn nứt trong nội bộ EU, khi một số quốc gia bất đồng, bao gồm Hungary và Slovakia, kêu gọi Brussels xem xét lại cách tiếp cận và thay vào đó thúc đẩy ngoại giao.

Theo ông Bessent, Mỹ kết hợp sáng kiến hòa bình với việc gây “áp lực” lên Moskva và các quốc gia EU mới là “kẻ chậm chân thực sự”, nhắc lại cách các quan chức EU thông báo cho ông về kế hoạch giới thiệu gói trừng phạt mới nhất.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ nhấn mạnh: “Trong suy nghĩ của tôi… nếu bạn làm một việc đến lần thứ 19, nghĩa là bạn đã thất bại”.

Ông Bessent cũng chỉ trích EU vì không chịu theo chiến lược áp thuế của Mỹ đối với Trung Quốc và Ấn Độ, đồng thời tiếp tục mua các sản phẩm được sản xuất từ dầu Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đặc biệt gây sức ép lên các thành viên châu Âu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), yêu cầu họ áp các mức thuế thương mại mạnh tay với Bắc Kinh do Trung Quốc tiếp tục mua năng lượng từ Liên bang Nga.

Chính quyền Mỹ hiện tại đang tiến hành cái mà ông gọi là một “cuộc chiến thương mại” với Trung Quốc.

Washington cũng áp thêm mức thuế 50% đối với Ấn Độ do nước này mua dầu Nga. New Delhi lên án động thái này là “không công bằng, vô lý và không thể chấp nhận”.

Đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cũng chỉ trích cách tiếp cận của EU đối với xung đột Ukraine, gọi kỳ vọng của Brussels là phi thực tế.

“Có một ảo tưởng rằng chỉ cần cung cấp thêm tiền, thêm vũ khí hoặc thêm trừng phạt là chiến thắng sẽ đến”, ông Vance nói.

Giữa tháng 11, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thừa nhận rằng Mỹ đang “hết thứ để trừng phạt” ở Liên bang Nga, sau khi Washington đưa các tập đoàn dầu khí Lukoil và Rosneft vào danh sách đen - một động thái mà ông nói là được thực hiện theo yêu cầu của Kyiv và các bên ủng hộ Ukraine.

