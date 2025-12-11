Báo Mỹ: Phương Tây và Ukraine thảo luận hòa bình kiểu Hàn - Triều

Washington Post dẫn các nguồn thạo tin cho biết, các quan chức Ukraine và phương Tây đã thảo luận về việc “trao đổi đất đai” giữa Nga và Ukraine cũng như một khu vực phi quân sự rộng lớn dọc theo tiền tuyến nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình tiềm năng dễ chấp nhận hơn đối với Kyiv.

Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Tân Hoa xã.

Trích dẫn thông tin từ các quan chức Mỹ, Ukraine và châu Âu, Washington Post lưu ý,“một thỏa thuận hòa bình dường như đang đến gần hơn bao giờ hết”. Một quan chức Ukraine cho biết, các cuộc đàm phán “có thể diễn ra rất dài” và các công việc đang được tiến hành dựa trên 3 văn kiện: kế hoạch hòa bình, các đảm bảo an ninh và một gói phục hồi kinh tế cho Kyiv.

Họ cũng đưa ra ý tưởng tập trung thiết lập khu vực phi quân sự chạy dọc theo đường ranh giới tiếp xúc từ vùng Donetsk của Nga về phía Zaporozhye và vùng Kherson, với việc cấm vũ khí hạng nặng ở khu vực hậu phương sâu hơn. Đường ranh giới sẽ được “giám sát chặt chẽ, tương tự như khu phi quân sự chia cắt Hàn Quốc và Triều Tiên, Washington Post cho hay.

Một số báo cáo cho biết “việc trao đổi đất đai” giữa Moscow và Kyiv là “một phần không thể tránh khỏi của thỏa thuận”, trong khi đó các nhà đàm phán “đang mặc cả” về cách vạch ra các đường ranh giới mới. Các quan chức Mỹ cho rằng, Ukraine nhiều khả năng sẽ mất phần lớn Donbass vì thế nước này nhượng bộ ngay bây giờ để tránh thêm thương vong.

Hai yếu tố này dường như là một sự thỏa hiệp để làm cho thỏa thuận “dễ chấp nhận hơn” đối với Tổng thống Zelensky, người đã công khai bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, Washington Post nhấn mạnh.

Theo gói thỏa thuận này, Ukraine được cho là có thể gia nhập EU sớm nhất vào năm 2027 và Washington tin rằng họ có thể vượt qua sự phản đối của Hungary. Các nhà đàm phán cũng kỳ vọng rằng việc Ukraine gia nhập EU, nếu thành hiện thực, sẽ giúp nước này giải quyết vấn nạn tham nhũng

Về các đảm bảo an ninh, Mỹ dự kiến ​​sẽ cung cấp cho Ukraine những đảm bảo tương tự như NATO và EU đưa ra những cam kết tương tự. Theo các nguồn tin, Ukraine cũng muốn Quốc hội Mỹ phê chuẩn thỏa thuận này. Trong khi đó, các cuộc đàm phán về quy mô của quân đội Ukraine, vốn được coi là vấn đề tế nhị, vẫn đang tiếp diễn.