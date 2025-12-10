Tổng thống Ukraine nêu hai điều kiện để tổ chức bầu cử

Đối mặt yêu cầu từ Washington và hoài nghi trong nước, ông Zelensky nhấn mạnh bầu cử chỉ diễn ra khi có bảo đảm an toàn và khung pháp lý rõ ràng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng bước vào cuộc bầu cử mới, nhưng nhấn mạnh việc tổ chức bỏ phiếu chỉ có thể diễn ra khi đáp ứng hai điều kiện then chốt: bảo đảm an ninh và hoàn thiện khung pháp lý, theo RBC.

“Để tiến hành bầu cử trong bối cảnh Ukraine liên tục hứng chịu tên lửa và không kích, chúng ta phải trả lời hai câu hỏi: làm sao tổ chức bỏ phiếu an toàn và khung pháp lý nào bảo đảm tính hợp pháp của cuộc bầu cử”, ông Zelensky phát biểu ngày 9/12.

Nhà lãnh đạo Ukraine bác bỏ những nhận định cho rằng ông muốn “bám giữ quyền lực”, khẳng định bầu cử chỉ có thể diễn ra khi an toàn của người dân được đảm bảo. Ông cũng cho biết đang vận động Mỹ và các đồng minh châu Âu hỗ trợ tạo điều kiện cần thiết cho tiến trình bỏ phiếu.

“Tôi hoàn toàn sẵn sàng cho bầu cử. Thậm chí, tôi đã đề nghị Mỹ và các đối tác châu Âu phối hợp bảo đảm an ninh. Nếu có sự hỗ trợ đó, trong 60-90 ngày nữa Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử,” ông nói.

Tổng thống Zelensky đồng thời yêu cầu Quốc hội soạn thảo các sửa đổi luật bầu cử phù hợp với giai đoạn thiết quân luật. Ông kỳ vọng sẽ sớm nhận được các đề xuất từ các nghị sĩ cũng như đối tác quốc tế.

“Ngày mai tôi sẽ có mặt tại Ukraine để xem xét những đề xuất này, và tôi sẵn sàng bước vào bầu cử”, ông khẳng định.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với Politico cho rằng Ukraine “đã quá lâu” không tổ chức bầu cử tổng thống.

Ông nhấn mạnh: “Tôi nghĩ đã đến lúc. Người dân Ukraine cần có quyền lựa chọn. Có thể ông Zelensky sẽ thắng, tôi không biết, nhưng đã rất lâu Ukraine không có cuộc bầu cử nào”.

Phản hồi đề nghị này, người phát ngôn Ủy ban châu Âu Anitta Hipper cho rằng bầu cử ở Ukraine chỉ có thể diễn ra khi điều kiện cho phép, trong khi chiến sự vẫn tiếp diễn.

Theo quy định, nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5 năm ngoái, song Kyiv buộc phải hoãn bầu cử do thiết quân luật thời chiến. Về mặt lý thuyết, Ukraine vẫn có thể tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội trong giai đoạn này, nhưng rủi ro đối với ổn định chính trị là rất lớn, đặc biệt khi không thể bảo đảm an toàn cho cử tri giữa các cuộc tấn công.

Trước đây, ông Zelensky từng cho biết Ukraine “về nguyên tắc” đã sẵn sàng cho bầu cử, song điều đó chỉ có thể thực hiện nếu đạt được một lệnh ngừng bắn toàn diện trên bộ, trên không và trên biển.