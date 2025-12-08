Tổng thống Trump kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Ukraine tổ chức bầu cử, đồng thời đặt câu hỏi về tư cách dân chủ của nước này.

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 9/12 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dường như đưa ra một thách thức mới đối với ông Volodymyr Zelensky, người có nhiệm kỳ tổng thống đã hết hạn vào tháng 5/2024 nhưng từ chối tổ chức bầu cử tổng thống, viện dẫn lý do thiết quân luật.

Theo RT, ông Zelensky được bầu làm Tổng thống Ukraine vào năm 2019 và tuyên bố vào tháng 12/2023 rằng Ukraine sẽ không tổ chức bầu cử Tổng thống hoặc Quốc hội khi lệnh thiết quân luật còn hiệu lực.

Lệnh này được ban hành sau khi xung đột với Liên bang Nga leo thang vào tháng 2/2022 và kể từ đó đã nhiều lần được Quốc hội Ukraine gia hạn.

Tổng thống Trump nói với Politico rằng Kyiv không nên tiếp tục lấy lý do chiến sự đang diễn ra để trì hoãn bầu cử.

Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Họ đã không tổ chức bầu cử trong một thời gian dài. Bạn biết đấy, họ nói về dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó thì nó không còn là dân chủ nữa”.

Khi được hỏi trực tiếp liệu Ukraine có nên tổ chức bầu cử hay không, Tổng thống Trump nói “đã đến lúc rồi” và cho rằng đây là “một thời điểm quan trọng để tổ chức bầu cử”, đồng thời nhấn mạnh rằng trong khi “họ đang dùng chiến tranh để không tổ chức bầu cử”, thì người dân Ukraine “nên có quyền lựa chọn đó”.