TT Ukraine tuyên bố sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Nga

Tổng thống Ukraine bác bỏ việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga trong bối cảnh ông đang đàm phán với các nhà lãnh đạo châu Âu tại London.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 9/12 khẳng định nước này sẽ không nhượng lại bất kỳ phần lãnh thổ nào cho Nga, ngay cả khi chính quyền Tổng thống Donald Trump tìm cách làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình giữa hai bên.

Theo Washington Post, phát biểu trước báo giới sau cuộc họp với lãnh đạo Pháp, Đức và Anh tại London, ông Zelensky nói rằng Ukraine “không có quyền nhượng bộ bất cứ thứ gì”, theo luật pháp Ukraine, luật pháp quốc tế và cả quy tắc đạo đức.





Những bình luận này được đưa ra trong bối cảnh ông Zelensky đang chịu sức ép ngày càng lớn từ phía Mỹ khi buộc phải chấp nhận một khung thỏa thuận nhằm chấm dứt hơn 3 năm xung đột kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào năm 2022.

Bản dự thảo đầu tiên của thỏa thuận từng khiến giới lãnh đạo Ukraine, châu Âu cũng như các nghị sĩ lưỡng đảng tại Mỹ hoài nghi, đặc biệt sau khi một bản dự thảo bị rò rỉ cho thấy nhiều điểm trùng với các yêu cầu then chốt của Nga, bao gồm việc Ukraine phải chấp nhận từ bỏ vùng Donbass và cam kết không gia nhập NATO.

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Ukraine kể từ đó rơi vào bế tắc khi chính quyền ông Trump tiếp tục cho rằng Kyiv phải nhượng lại khu vực miền Đông.

Trước chuyến đi tới London, ông Zelensky cho biết, các đại diện Ukraine đã có những cuộc “thảo luận thực chất” với Đặc phái viên hòa bình của Mỹ Steve Witkoff và Cố vấn cấp cao Jared Kushner, song ông cũng nói thêm rằng “cuộc trao đổi mang tính xây dựng nhưng không hề dễ dàng”.

“Ngày hôm nay, chúng tôi đã có một cuộc thảo luận chi tiết về nỗ lực ngoại giao chung với phía Mỹ, thống nhất quan điểm về tầm quan trọng của các bảo đảm an ninh và tái thiết, đồng thời đồng thuận các bước tiếp theo", ông Zelensky viết trên mạng xã hội sau cuộc họp.

Tối 7/12, Tổng thống Trump nói với báo giới rằng Điện Kremlin “hài lòng” với phiên bản mới nhất của kế hoạch hòa bình, nhưng ông Zelensky “chưa sẵn sàng”, đồng thời bày tỏ “một chút thất vọng khi nhà lãnh đạo Ukraine vẫn chưa đọc đề xuất”.