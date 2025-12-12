Mỹ tái định hình chiến lược và hệ quả với Ukraine

Sự chuyển hướng chiến lược của Mỹ sang Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đang tạo ra hàng loạt thách thức mới cho Ukraine, đặc biệt khi Washington giảm can dự và điều chỉnh hỗ trợ quân sự.

Việc Mỹ ưu tiên cạnh tranh với Trung Quốc, rút quân khỏi Trung Đông và tái cân bằng cam kết toàn cầu đang khiến tương lai hỗ trợ dành cho Ukraine trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Ảnh: THX

Việc điều chỉnh chiến lược địa chính trị khi có tổng thống mới nhậm chức là điều bình thường đối với Mỹ. Tuy nhiên, sự thay đổi lần này đang tạo ra những tác động đáng kể đến cuộc xung đột đang diễn ra tại Ukraine, theo hãng thông tấn độc lập UNIAN (Ukraine) mới đây.

Phát biểu với Đài phát thanh Hromadske, Valeriy Chaly, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm truyền thông khủng hoảng Ukraine và cựu Đại sứ Ukraine tại Mỹ từ năm 2015 đến 2019, cho rằng mỗi chính quyền (Mỹ) mới đều tiến hành rà soát lại chiến lược địa chính trị. Trong giai đoạn hiện tại, cộng đồng tình báo, Lầu Năm Góc cùng nhiều tổ chức khác nhau đang chuẩn bị chiến lược, trong khi Nhà Trắng đang hình thành hệ tư tưởng chung cho chính quyền mới.

Điểm đáng chú ý trong chiến lược lần này là Mỹ đã xác định khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương làm khu vực trọng điểm cho các hoạt động quân sự. Không phải Đại Tây Dương như nhiều người vẫn nghĩ, mà trọng tâm đã chuyển sang Thái Bình Dương, bao gồm các quốc gia như Trung Quốc, Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Ông Chaly cho biết yếu tố đầu tiên quyết định chiến lược này chính là sự cạnh tranh với Trung Quốc và sự chuẩn bị cho một cuộc đụng độ tiềm tàng có thể xảy ra. Đây là sự dịch chuyển chiến lược quan trọng, phản ánh sự ưu tiên mới của Washington trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu.

Rút lui khỏi Trung Đông và thay đổi cách tiếp cận về Ukraine

Điểm thứ hai trong chiến lược mới là Mỹ đang rút quân dần khỏi Trung Đông, mặc dù điều này nghe có vẻ khá mâu thuẫn. Đồng thời, cuộc xung đột Nga - Ukraine vẫn nhận được sự chú ý, nhưng trong bối cảnh Mỹ cần phải thoát khỏi cuộc chiến này.

Sự thay đổi này cho thấy Washington đang tái cân bằng lại các cam kết quốc tế, từ việc can dự sâu rộng sang một cách tiếp cận có chọn lọc hơn. Điều này có thể ảnh hưởng đến mức độ hỗ trợ quân sự và kinh tế mà Ukraine nhận được trong thời gian tới.

Ngoài ra, còn có sự tập trung lực lượng bổ sung trên lục địa châu Mỹ. Ông Chaly giải thích: có thể thấy rõ số lượng vũ khí, tàu chiến và máy bay chiến đấu mà Mỹ đã triển khai xung quanh Venezuela, cho thấy sự quan tâm gia tăng đối với khu vực "gần nhà".

Những thay đổi đáng chú ý trong chính sách nội bộ

Một điều khoản hoàn toàn mới trong chiến lược của Mỹ là khả năng sử dụng lực lượng vũ trang nội địa trên lãnh thổ nước này. Đây là điều đã không xảy ra trong một thời gian dài. Với sự xuất hiện của Tổng thống Trump, tình hình rõ ràng đang thay đổi.

Tuy nhiên, ông Chaly nhấn mạnh rằng chiến lược này không nhất thiết sẽ giữ nguyên trong tương lai, vì tổng thống tiếp theo có thể phê duyệt một chiến lược mới. Điều này cho thấy tính chất linh hoạt và có thể thay đổi của chính sách đối ngoại Mỹ.

Trong bối cảnh này, Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức. Ông Chaly cảnh báo rằng sự thay đổi trong chiến lược địa chính trị của Mỹ, với việc ưu tiên khu vực châu Á - Thái Bình Dương và mong muốn rút lui khỏi các cuộc xung đột kéo dài, đặt ra câu hỏi về tương lai của sự hỗ trợ phương Tây dành cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga.