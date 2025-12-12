Mỹ đề xuất Ukraine rút quân khỏi Donbas và lập 'khu kinh tế tự do'

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Mỹ đang gây sức ép buộc Ukraine rút lực lượng khỏi khu vực Donbas và thiết lập một “khu kinh tế tự do” trên phần lãnh thổ mà Kyiv hiện nắm giữ.

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy ngày 12/12 cho biết Washington đã đề xuất Ukraine chuyển giao phần lãnh thổ Donbas còn lại cho Nga. Tuy nhiên, đề xuất mới được Mỹ đưa ra là một phương án thỏa hiệp, theo đó quân đội Ukraine sẽ rút lui nhưng lực lượng Nga sẽ không được phép tiến vào khu vực này, theo Guardian.

“Họ không biết ai sẽ quản lý phần lãnh thổ mà họ gọi là ‘khu kinh tế tự do’ hoặc ‘khu phi quân sự’”, Tổng thống Ukraine nói trong cuộc trao đổi với báo giới tại Kyiv.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters.

Ông Zelenskyy nói Ukraine không xem đây là một kế hoạch công bằng nếu không có các đảm bảo chắc chắn rằng quân đội Nga sẽ không tìm cách tiếp quản khu vực sau khi Ukraine rút quân.

“Nếu một bên phải rút quân còn bên kia vẫn đứng yên, thì điều gì sẽ ngăn cản lực lượng Nga? Hoặc điều gì sẽ ngăn họ cải trang thành dân thường rồi chiếm lấy khu kinh tế tự do này? Đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Ukraine chưa chắc đã đồng ý, nhưng nếu bàn đến thỏa hiệp thì đó phải là một thỏa hiệp công bằng”, Tổng thống Zelenskyy nhấn mạnh.

Tổng thống Zelensky ngày 11/12 cho biết ông đã họp trực tuyến với các quan chức cấp cao Mỹ và một số đồng minh, gồm Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, cố vấn Jared Kushner, Đặc phái viên Steve Witkoff và Tổng thư ký NATO Mark Rutte, để thảo luận về các bảo đảm an ninh cho Kyiv.

Ông Zelensky nêu rõ Ukraine cần biết phản ứng của các đối tác nếu Nga mở chiến dịch quân sự mới sau khi đạt thỏa thuận hòa bình. Ông cho biết Kyiv và Washington sẽ tiếp tục đàm phán về vấn đề này, đồng thời cập nhật tình hình tại Donetsk và thảo luận về quyền kiểm soát nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Ông nhấn mạnh mọi thỏa hiệp liên quan đến lãnh thổ Ukraine phải được quyết định thông qua trưng cầu dân ý. Trong khi đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ chỉ nhằm trì hoãn tiến trình đàm phán.