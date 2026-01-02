Niềm vui hội nhập xen lẫn lo ngại khi Bulgaria gia nhập Eurozone

Trong khi Chính phủ Bulgaria và nhiều người dân ăn mừng cột mốc hội nhập lịch sử, vẫn còn không ít ý kiến lo ngại về thời điểm chuyển đổi, nguy cơ giá cả leo thang và việc thiếu tham vấn công chúng trong quyết định loại bỏ đồng nội tệ.

Vào đúng thời khắc bước sang năm mới 1/1/2026, Bulgaria đã chính thức trở thành thành viên thứ 21 của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, khép lại gần hai thập kỷ chờ đợi kể từ khi quốc gia vùng Balkan này gia nhập Liên minh châu Âu năm 2007.

Tại thủ đô Sofia, khoảnh khắc chuyển giao được đánh dấu bằng màn trình chiếu hình ảnh các đồng xu euro lên mặt tiền Ngân hàng Trung ương Bulgaria cùng pháo hoa rực rỡ, chính thức nói lời chia tay với đồng lev, đơn vị tiền tệ đã gắn bó với đất nước này từ cuối thế kỷ 19. Kể từ nửa đêm, đồng euro trở thành phương tiện thanh toán hợp pháp duy nhất tại Bulgaria, đưa tổng số người châu Âu sử dụng đồng tiền chung vượt mốc 350 triệu người.

Nhiều người dân Bulgaria xem đây là bước ngoặt lịch sử, khẳng định lựa chọn hội nhập châu Âu của đất nước. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến hoài nghi và phản đối. Một bộ phận người dân cho rằng việc chuyển sang đồng euro diễn ra quá nhanh và thiếu sự tham vấn rộng rãi. Bên cạnh đó, việc loại bỏ hoàn toàn đồng lev chỉ trong vòng một tháng là quá vội vàng, trong bối cảnh kinh tế châu Âu còn nhiều bất ổn.

"Tôi không lạc quan, vì những lý do rất khách quan là hiện tại có lẽ là thời điểm không thích hợp nhất, xét đến tình hình ở toàn châu Âu. Tôi không nghĩ ai có ác cảm với đồng euro, mà là với thời điểm thực hiện", một người dân Bulgaria nói.

Theo khảo sát của Eurobarometer, khoảng 49% người Bulgaria phản đối việc đổi tiền, chủ yếu vì lo ngại giá cả leo thang. Thực tế, giá thực phẩm tại Bulgaria đã tăng 5% trong tháng 11/2025, cao gấp đôi mức trung bình của Eurozone. Ngày đầu sử dụng đồng euro cũng ghi nhận một số xáo trộn nhỏ như thiếu tiền mặt và gián đoạn tại các máy ATM, trong khi các tiểu thương phải niêm yết song song giá bằng lev và euro để người dân làm quen.

Dù còn nhiều tranh cãi, Chính phủ Bulgaria kỳ vọng việc gia nhập Eurozone sẽ giúp quốc gia nghèo nhất EU tăng cường ổn định kinh tế, thu hút đầu tư và gắn kết sâu hơn với châu Âu - đúng như thông điệp của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen rằng đồng tiền chung sẽ giúp người dân "đi lại, giao thương và sinh sống ở châu Âu dễ dàng hơn".