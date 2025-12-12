Nga chỉ trích ông Zelensky cố tình kéo dài đàm phán hòa bình

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng đề xuất trưng cầu dân ý về lãnh thổ nhằm làm đình trệ tiến trình đàm phán.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 12/12 lên tiếng chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi nhà lãnh đạo Ukraine đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý về vấn đề lãnh thổ như một phần trong khuôn khổ giải pháp hòa bình cho xung đột, theo TASS.

Phát biểu trên mạng xã hội X, ông Medvedev cho rằng động thái này thể hiện thái độ “phớt lờ Nhà Trắng” của Kyiv và có thể khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc.

Theo ông Medvedev, việc đưa vấn đề lãnh thổ ra trưng cầu dân ý sẽ “làm chậm trễ tiến trình thương lượng mà các bên đều hiểu rất rõ”. Quan chức Nga gọi đây là chiến thuật mà “Kyiv mong muốn nhằm trì hoãn giải pháp chính trị”, đồng thời đặt câu hỏi: “Mỹ sẽ còn chịu đựng điều này đến bao giờ?”.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. Ảnh: Reuters.

Trước đó, ngày 11/12, Tổng thống Zelensky tuyên bố bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào trong tương lai đều phải được người dân Ukraine quyết định thông qua trưng cầu dân ý. Ông nhấn mạnh rằng quá trình này cần phản ánh “ý chí của toàn dân,” trong bối cảnh nhiều đề xuất từ phía quốc tế kêu gọi Kyiv xem xét các điều khoản nhượng bộ lãnh thổ.

Động thái trên diễn ra sau khi Washington đưa ra một kế hoạch hòa bình nhằm định hình lộ trình chấm dứt xung đột. Tuy nhiên, văn kiện này gây bất đồng tại Kyiv và các đối tác châu Âu, những bên tìm cách điều chỉnh đáng kể nội dung được cho là không phù hợp với lợi ích của họ.

Ngày 8/12, ông Zelensky cho biết Ukraine đang xây dựng một kế hoạch 20 điểm để trình lên Mỹ, trong đó tập trung vào các biện pháp an ninh dài hạn và khôi phục chủ quyền. Hai ngày sau, theo truyền thông quốc tế, các lãnh đạo châu Âu đã trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump một đề xuất trong đó Ukraine có thể phải nhượng bộ một phần lãnh thổ để đổi lấy thỏa thuận ngừng bắn.