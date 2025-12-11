Tổng thống Ukraine: Kyiv và Washington đã đạt đồng thuận

Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 10/12 cho biết Ukraine đã nhất trí về các điểm chính của kế hoạch tái thiết đất nước, dựa trên các nguyên tắc an ninh vững chắc, trong các cuộc thảo luận với các quan chức Mỹ cấp cao.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Kyodo/TTXVN.

Theo hãng tin Reuters, trong cuộc gặp với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, con rể của Tổng thống Donald Trump là Jared Kushner và Giám đốc điều hành BlackRock Larry Fink, Tổng thống Zelensky cùng Thủ tướng Yulia Svyrydenko đã thảo luận về một “văn kiện kinh tế”.

“Các nguyên tắc của văn kiện kinh tế hoàn toàn rõ ràng và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với phía Mỹ”, nhà lãnh đạo nói.

“Một nguyên tắc quan trọng là để quá trình tái thiết đạt chất lượng cao và tăng trưởng kinh tế sau chiến tranh trở nên rõ ràng, an ninh thực sự phải là cốt lõi. Khi có an ninh, mọi thứ khác cũng sẽ có”, ông Zelensky cho hay.

Ông Zelensky cho biết công việc đang được tiến hành song song với “kế hoạch hòa bình căn bản” gồm 20 điểm nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Cùng với bản kế hoạch hòa bình là hai văn kiện liên quan khác, đề cập đến các đảm bảo an ninh và các vấn đề kinh tế.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump trong ngày 10/12 để thảo luận về những nỗ lực hòa bình mới nhất của Washington nhằm chấm dứt giao tranh ở Ukraine. Trước đó hai hôm, Tổng thống Ukraine cũng đã gặp các nhà lãnh đạo châu Âu để tìm kiếm sự ủng hộ của các quốc gia này trong việc gây sức ép lên Nga. Các nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định đây là thời điểm quan trọng trong tiến trình hướng tới hòa bình tại Ukraine.

“Các nhà lãnh đạo đều nhất trí rằng đây là thời điểm quan trọng và chúng ta phải tiếp tục tăng cường hỗ trợ Ukraine, đồng thời gia tăng sức ép kinh tế lên Nga để chấm dứt cuộc chiến này.

Đây là tiến triển lớn nhất trong bốn năm qua và chúng tôi hoan nghênh việc các cuộc đàm phán đang tiếp tục ở mọi cấp độ”, người phát ngôn của Thủ tướng Anh, ông Tom Wells, phát biểu ngày 8/12. Ông nói thêm rằng những công việc chuyên sâu hơn sẽ tiếp tục trong những ngày tới, dù vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách bảo đảm rằng bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải đi kèm với các cam kết an ninh vững chắc từ cả châu Âu và Mỹ. Trong khi đó, Tổng thống Trump đến nay vẫn chưa công khai đưa ra những cam kết này.

Ngày 6/12, các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine đã kết thúc ba ngày thảo luận nhằm thu hẹp khác biệt quanh đề xuất hòa bình của Washington. Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc trao đổi với đại diện Mỹ diễn ra mang tính xây dựng, dù vẫn còn nhiều khó khăn.