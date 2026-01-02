Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nga yêu cầu Mỹ dừng truy đuổi tàu chở dầu bỏ chạy

  • Thứ sáu, 2/1/2026 08:18 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Nga đã gửi yêu cầu ngoại giao tới Washington, đề nghị Mỹ dừng truy đuổi một tàu chở dầu bị Tuần duyên Mỹ bám sát trên Đại Tây Dương suốt gần hai tuần qua.

Tàu Bella 1 đã từ chối lệnh dừng lại của Lực lượng Tuần duyên Mỹ kể từ ngày 21/12, tàu rơi vào tình trạng bị truy đuổi từ đó đến nay. Ảnh: Reuters.

Theo New York Times, ngày 1/1, Nga đã đề nghị Mỹ chấm dứt việc truy đuổi tàu chở dầu đang bị Tuần duyên Mỹ theo sát trên Đại Tây Dương. Nhà Trắng, Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ quán Nga hiện chưa đưa ra bình luận về thông tin này.

Tuần duyên Mỹ đã bám sát tàu chở dầu Bella 1 từ ngày 21/12, khi tàu hướng tới Venezuela để bốc dầu. Cuộc truy đuổi diễn ra trong bối cảnh Washington siết chặt trừng phạt đối với dầu mỏ của Venezuela.

CNN đưa tin ngày 1/1, Bella 1 được cho là đã sơn thêm hình quốc kỳ Nga trên thân tàu nhằm tìm cách “xin bảo hộ” hoặc ngầm tuyên bố tàu thuộc sự bảo hộ của Nga.

Dấu hiệu mới này được lực lượng Tuần duyên Mỹ phát hiện khi họ bám theo Bella 1 trên vùng biển quốc tế ở Đại Tây Dương.

Trước đó, Bella 1 đã liên tục né tránh việc bị Tuần duyên Mỹ kiểm soát. Ngày 21/12, khi đang hướng vào vùng biển ngoài khơi Venezuela, tàu bất ngờ quay đầu khi Tuần duyên Mỹ tìm cách chặn lại. Kể từ thời điểm đó, tàu liên tục tìm cách bỏ chạy, kiên quyết từ chối mọi sự tiếp cận của Tuần duyên Mỹ.

Giới chức Mỹ cho biết khi Tuần duyên Mỹ bắt đầu tìm cách tiếp cận Bella 1, tàu này treo cờ Guyana, một quốc gia Nam Mỹ. Hiện tại, cơ sở dữ liệu vận tải biển Equasis ghi nhận tình trạng đăng ký của tàu là “không xác định”. Việc tàu sơn thêm quốc kỳ Nga có thể khiến khía cạnh pháp lý của việc chặn bắt tàu trở nên phức tạp hơn.

Với động thái quay đầu, Bella 1 nhiều khả năng sẽ không quay lại Venezuela để bốc dầu, vì vậy, có khả năng Tuần duyên Mỹ sẽ từ bỏ nỗ lực chặn bắt tàu do không có bằng chứng rõ ràng và các vấn đề pháp lý đang trở nên phức tạp.

Tuy vậy, cho đến khi có quyết định cuối cùng từ Nhà Trắng, Tuần duyên Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, cuộc truy đuổi kéo dài với tốc độ chậm vẫn sẽ tiếp tục.

Nếu có lệnh can thiệp triệt để, Đội phản ứng đặc biệt hàng hải của Mỹ sẽ được huy động để giành quyền kiểm soát Bella 1, đây là lực lượng có kinh nghiệm đổ bộ lên các tàu phản kháng, không hợp tác tuân thủ yêu cầu tiếp cận.

Giới chức Mỹ cho biết họ vẫn chưa rõ vì sao thủy thủ đoàn Bella 1 kiên quyết không dừng tàu và không chấp nhận cho kiểm tra, dù tàu chưa hề bốc dầu tại Venezuela.

