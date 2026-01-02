Ông Trump thừa nhận dùng nhiều aspirin, hối tiếc khi kiểm tra tim mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các bác sĩ khuyên ông giảm liều aspirin, song ông từ chối vì đã duy trì thói quen và cữ dùng aspirin theo cách riêng suốt 25 năm qua.

Ông Trump phát biểu trong tiệc đón năm mới tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago tại bang Florida, Mỹ, ngày 31/12/2025. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận đang uống aspirin với liều cao hơn liều khuyến cáo của bác sĩ dành cho ông. Dù vậy, ông Trump khẳng định bản thân có “sức khỏe hoàn hảo” trong cuộc phỏng vấn vừa thực hiện với Wall Street Journal.

Cuộc phỏng vấn được thực hiện trong bối cảnh truyền thông Mỹ đặc biệt quan tâm tới tình trạng thể chất của Tổng thống Mỹ.

Ông Trump, 79 tuổi, cho biết việc duy trì dùng aspirin liều cao hàng ngày khiến ông dễ bị bầm tím. Dù các bác sĩ đã khuyến nghị ông giảm liều, nhưng ông không làm theo vì đã sử dụng aspirin liều cao suốt 25 năm qua.

“Tôi có niềm tin riêng. Họ nói aspirin tốt cho việc làm loãng máu, tôi không muốn máu đặc chảy qua tim. Tôi muốn máu loãng, chảy qua tim sẽ tốt hơn. Nghe có hợp lý không?”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông Trump cũng tiết lộ với Wall Street Journal rằng ông bắt đầu ngày làm việc từ rất sớm tại văn phòng riêng nằm trong khu nhà ở tại Nhà Trắng, trước khi xuống Phòng Bầu dục vào khoảng 10h sáng. Ông làm việc tại đây đến 19-20h hàng ngày.

Tổng thống Mỹ cho biết gần đây đã yêu cầu các trợ lý điều chỉnh lịch trình theo hướng ít cuộc họp hơn nhưng “quan trọng hơn”, để ông có thể tập trung sâu hơn vào các vấn đề trọng tâm.

Ông cũng cho biết đã làm theo lời khuyên của nhóm trợ lý và giảm nhịp độ làm việc, bao gồm việc dành ra khoảng hai tuần nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago trong dịp lễ Giáng sinh và năm mới.

Wall Street Journal cho biết ông Trump tỏ ra không hài lòng khi đội ngũ của ông chưa quảng bá đủ mạnh về tình trạng sức khỏe của ông. “Tôi vẫn phải nói lại về tình trạng sức khỏe của tôi, trong khi sức khỏe của tôi là hoàn hảo”, ông Trump khẳng định.

Ngoài ra, ông Trump thừa nhận ông hối tiếc vì đã thực hiện việc chụp kiểm tra tình trạng tim mạch và ổ bụng hồi tháng 10, bởi động thái này vô tình thu hút sự chú ý, làm dấy lên nhiều đồn đoán không đáng có.

“Nhìn lại thì đáng lẽ tôi không nên thực hiện việc chụp chiếu đó, vì vô tình cho người ta có thêm lý do để đồn đoán. Sẽ tốt hơn nhiều nếu tôi không chụp, chỉ vì tôi làm theo yêu cầu của bác sĩ mà khiến người ta nghĩ: Ồ, có chuyện gì không ổn à? Trong khi thực tế thì không có chuyện gì cả”, ông Trump nói.

Bác sĩ riêng của ông Trump, đại úy hải quân Mỹ Sean Barbabella, xác nhận với Wall Street Journal rằng ông Trump đang ở trong “tình trạng sức khỏe hoàn hảo và hoàn toàn đủ khả năng đảm nhiệm cương vị tổng tư lệnh”. Nhà Trắng cũng cung cấp bản phân tích đối với điện tâm đồ của ông Trump, cho thấy “tuổi tim mạch” của ông là 65 tuổi, trẻ hơn so với tuổi thực tế của ông.

Hồi tháng 7 năm nay, Nhà Trắng từng thông báo ông Trump bị chẩn đoán suy tĩnh mạch mạn tính, tình trạng này khiến máu dồn lại ở chân. Ông Trump thừa nhận từng thử mang vớ y khoa để giảm sưng chân, nhưng nhanh chóng tháo ra. “Tôi không thích chúng”, ông nói, đồng thời cho biết đã đi lại nhiều hơn để tình trạng này được cải thiện.

Tổng thống Mỹ cho biết ông không mặn mà với việc tập thể dục, chỉ hứng thú với chơi golf. “Tôi không thích tập thể dục vì thấy việc này chán. Đi bộ hay chạy trên máy hàng giờ không phải là việc dành cho tôi”, Tổng thống Mỹ cho hay.

Ông Trump khẳng định bản thân vẫn tràn đầy năng lượng và điều đó đến từ gen di truyền. “Di truyền rất quan trọng. Tôi có bộ gen rất tốt”, ông khẳng định.