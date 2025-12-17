Ngoại trưởng Nga: Mỹ đã hứa trao lãnh thổ Ukraine cho Moskva

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov cho biết Washington đã hứa với Moskva rằng Ukraine sẽ từ bỏ một phần lãnh thổ như một phần của thỏa thuận hòa bình.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov. Ảnh: AFP/TTXVN

Yahoo News ngày 17/12 dẫn lại thông tin đăng tải trên báo Điện tín (The Telegraph) của Anh cho biết Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergei Lavrov nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hiểu rằng “những vùng lãnh thổ nơi người Nga đã sinh sống hàng thế kỷ cần một lần nữa trở thành một phần của Liên bang Nga”.

Theo báo Điện tín, những vùng lãnh thổ mà ông Lavrov đề cập là Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia và Crimea đã bị sáp nhập vào Liên bang Nga và phát biểu của Ngoại trưởng Liên bang Nga được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ tiến hành đàm phán với lãnh đạo Ukraine và châu Âu tại Berlin về một thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Moskva và Kyiv.

Các quan chức Mỹ đã nói với Kyiv và các đồng minh châu Âu rằng họ nên chấp nhận đề xuất bảo đảm an ninh “chuẩn bạch kim” của Washington để đổi lấy việc nhượng một phần lãnh thổ cho Liên bang Nga.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã yêu cầu Ukraine rút khỏi phần còn lại của vùng Donbass, gồm Donetsk và Luhansk, những khu vực hiện chưa nằm hoàn toàn dưới quyền kiểm soát quân sự của Moskva.

Moskva cũng kiên quyết yêu cầu cấm Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), một yêu cầu mà theo ông Lavrov, Mỹ cũng đã hiểu.

Trong phát biểu hôm 16/12, Ngoại trưởng Liên bang Nga nói: “Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng. Các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột phải được loại bỏ. Trong đó bao gồm các mối đe dọa đối với Liên bang Nga do NATO mở rộng về phía Đông, áp sát biên giới của chúng tôi, cũng như những nỗ lực kéo Ukraine vào liên minh này”.

Ông Lavrov cho biết thêm: “Thật tốt là Mỹ đã hiểu điều đó. Họ đã nói rõ rằng tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thể chấp nhận được.”

Trước các cuộc đàm phán hòa bình ở Berlin, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ Mỹ và châu Âu.

Chi tiết của gói bảo đảm an ninh “chuẩn bạch kim” của Washington hiện chưa được công bố rõ ràng, nhưng được cho là tương tự cam kết Điều 5 của NATO.

Điều này có thể đồng nghĩa với việc Mỹ và châu Âu sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự trực tiếp cho Ukraine trong trường hợp Liên bang Nga tiến hành một cuộc chiến dịch tấn công xâm nhập mới trong tương lai.

Tuy nhiên, các quan chức Mỹ cũng cảnh báo rằng những bảo đảm như vậy “sẽ không nằm trên bàn đàm phán mãi mãi”, được xem là một tối hậu thư nhằm buộc ông Zelensky chấp nhận các điều khoản.

Mỹ tin rằng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh hiện đang gần hơn bao giờ hết, với các nhượng bộ liên quan tới vùng Donbass và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia là những điểm nghẽn cuối cùng của tiến trình dàn xếp.

“Tôi nghĩ rằng hiện nay chúng ta đã tiến gần hơn bao giờ hết”, ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng vào tối 15/12.

Mỹ hiện được kỳ vọng sẽ quay lại Moskva với những chi tiết mới nhất từ các cuộc đàm phán với các lãnh đạo châu Âu.

Trong khi đó, trên tiền tuyến, các lực lượng Ukraine tiếp tục phản công tại thành phố Kupyansk, nơi hàng trăm binh sĩ Liên bang Nga được cho là đang bị bao vây bất chấp việc Tổng thống Putin trước đó tuyên bố khu định cư này đã bị chiếm.

Ông Viktor Trehubov, người phát ngôn quân đội Ukraine, cho biết các binh sĩ của Ukraine đã giải cứu các con tin dân sự, trong đó có trẻ em.

Vào ngày 12/12, ông Zelensky đã tới thăm thị trấn đang bị giao tranh ác liệt này nhằm thể hiện sức mạnh và phản bác luận điệu cho rằng sự sụp đổ của Ukraine là không thể tránh khỏi.

Các nhà phân tích cho rằng Tổng thống Putin muốn tuyên bố những chiến thắng sớm, bao gồm tại các thành phố như Kupyansk và Pokrovsk, để tạo hình ảnh sức mạnh và giành lợi thế trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Vào ngày 15/12, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin cho rằng một phương tiện không người lái mới của Ukraine đã phá hủy một tàu ngầm trị giá 300 triệu bảng Anh mang tên lửa hành trình Kalibr.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Liên bang Nga tuyên bố: “Những thông tin do các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine lan truyền về việc ‘phá hủy’ một trong các tàu ngầm của Liên bang Nga tại cảng quân sự Novorossiysk là không phù hợp với thực tế”.

Tuy nhiên, truyền thông Ukraine và các blogger quân sự cho biết họ đã xác nhận tàu ngầm này bị trúng đòn và hư hại do các phương tiện không người lái ‘Sub Sea Baby’ gây ra.