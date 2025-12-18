Mỹ - Nga dự kiến đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine vào cuối tuần

Mỹ và Liên bang Nga dự kiến sẽ đàm phán ở Miami (Mỹ) vào cuối tuần này nhằm thảo luận về nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ngoại trưởng Liên bang Nga Sergey Lavrov (phải) và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio (thứ 2, trái) tại cuộc đàm phán ở Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: Reuters/TTXVN.

Báo The Kyiv Independent của Ukraine ngày 18/12 cho biết thông tin nêu trên được tờ Politico đăng tải ngày 17/12 trên cơ sở trích dẫn lời hai nguồn thạo tin giấu tên.

Phái đoàn Mỹ sẽ do đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner dẫn đầu, trong khi phía Liên bang Nga dự kiến được đại diện bởi ông Kirill Dmitriev, Trợ lý của Tổng thống Vladimir Putin, đồng thời là người đứng đầu Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga (RDIF).

Các cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Trump đang gia tăng sức ép buộc Kyiv xem xét nhượng bộ lãnh thổ như một phần của nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chấm dứt cuộc xung đột đã kéo dài gần bốn năm.

Trước đó trong tuần, các ông Witkoff và Kushner đã có các cuộc gặp tại Berlin với quan chức Ukraine và châu Âu, trong đó các cuộc thảo luận được cho là tập trung vào những bảo đảm an ninh “tương tự Điều 5” cho Ukraine, cũng như nguồn tài trợ cho phục hồi và tái thiết hậu chiến.

Các cuộc đàm phán tại Miami được kỳ vọng sẽ tiếp nối những tham vấn này, trong bối cảnh Washington tiếp tục thúc đẩy một giải pháp đàm phán.

Trong khi đó, Moskva vẫn yêu cầu những nhượng bộ lãnh thổ lớn từ phía Ukraine.

Kênh Euronews chiều 16/12 dẫn tuyên bố cùng ngày của Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov cho biết Moskva sẽ không chấp nhận bất kỳ “thỏa hiệp” nào liên quan đến các vùng lãnh thổ Ukraine đã sáp nhập vào Liên bang Nga.

Ông Ryabkov cho biết Moskva không hạ thấp các yêu sách của mình và muốn duy trì quyền kiểm soát đối với năm khu vực của Ukraine (nhưng đã sáp nhập vào Liên bang Nga), gồm: Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Theo Euronews, trong số năm khu vực này, ngoài Crimea đã bị sáp nhập vào năm 2014 và phần lớn khu vực Luhansk, Liên bang Nga hiện không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ khu vực nào trong ba khu vực còn lại là Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson. Thậm chí, tại Zaporizhzhia và Kherson, lực lượng Nga còn không kiểm soát được các thủ phủ khu vực.

Tuy nhiên, Kyiv vẫn tiếp tục bác bỏ sức ép từ Mỹ yêu cầu nhượng bộ lãnh thổ, bao gồm việc rút khỏi một số khu vực ở Donbass mà lực lượng của Liên bang Nga vẫn chưa chiếm được hoàn toàn trên chiến trường.

Trao đổi với các phóng viên vào tối 15/12, Tổng thống Zelensky cho biết: “Donbass (gồm Donetsk và Luhansk) là một vấn đề rất quan trọng đối với tôi. Trước hết, vì tôi đã bắt đầu nói về miền Đông đất nước chúng ta, nên hãy tiếp tục”.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh: “Về lập trường của phía Liên bang Nga, cho đến nay vẫn không thay đổi. Họ biết rõ rằng họ muốn Donbass của chúng ta. Lập trường của chúng ta là thực tế, khả thi và công bằng; chúng ta kiên định với điều đó, và chúng ta không muốn từ bỏ Donbass của mình?.

Tổng thống Zelensky cho biết thêm: “Người Mỹ muốn tìm một thỏa hiệp. Họ đang đề xuất một khu kinh tế tự do. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa: khu kinh tế tự do không có nghĩa là nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Đây là những đặc điểm rất quan trọng đối với tôi trong bất kỳ khuôn khổ nào liên quan đến Donbass. Cả về mặt pháp lý (de jure) và trên thực tế (de facto), chúng tôi đều sẽ không công nhận Donbass là của Liên bang Nga”.