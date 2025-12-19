Bắt giữ người vận hành du thuyền của 'trùm lừa đảo' Trần Chí

Singapore cho biết đã bắt giữ một công dân với cáo buộc “liên quan đến hoạt động rửa tiền”, có mối liên hệ với ông trùm đứng sau một trong những đường dây lừa đảo lớn nhất châu Á.

Theo thông cáo phát đi ngày 18/12, Nigel Tang Wan Bao Nabil đã bị bắt giữ sau khi trở về Singapore hôm 11/12. Những người am hiểu vụ việc cho biết Tang hiện được tại ngoại, song đề nghị giấu tên vì thông tin chưa được công bố chính thức, Bloomberg đưa tin.

Cảnh sát Singapore nêu rõ Tang bị bắt vì “nghi có liên quan đến các hành vi rửa tiền” gắn với Trần Chí (Chen Zhi) và các doanh nghiệp có liên quan.

Tang, 32 tuổi, là một trong ba công dân Singapore bị Mỹ áp đặt trừng phạt hồi tháng 10 vì có quan hệ với Trần Chí - nhà sáng lập kiêm chủ tịch Prince Holding Group, tập đoàn đa ngành tại Campuchia.

Trước đó, giới chức Mỹ đã truy tố Trần Chí - một công dân Campuchia gốc Trung Quốc - với cáo buộc cầm đầu một đường dây tội phạm xuyên quốc gia, vận hành mạng lưới các khu lừa đảo sử dụng lao động bị cưỡng bức.

Các công tố viên Mỹ cho rằng Trần Chí cùng Prince Group đã chiếm đoạt tiền của nạn nhân thông qua các chiêu trò lừa đảo trực tuyến kiểu “vỗ béo rồi giết mổ” (pig butchering) tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, đồng thời rửa hàng tỷ USD tiền phi pháp. Phía Mỹ cho biết đối tượng 38 tuổi này hiện vẫn “đang lẩn trốn”.

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Tang từng là thuyền trưởng của du thuyền hạng sang NONNI II do Trần Chí sở hữu, đồng thời giữ vai trò giám đốc và phụ trách vận hành tại Warpcapital Yacht Management, một công ty đăng ký tại Singapore.

Nguồn tin am hiểu cho biết Chen và các cộng sự thường xuyên tổ chức tiệc tùng trên chiếc du thuyền dài 53 mét này.

Ngoài ra, Tang còn là trưởng bộ phận vận hành tại Capital Zone Warehousing - doanh nghiệp Singapore do Trần Chí kiểm soát, từng vận hành kho miễn thuế cho rượu và thuốc lá nhập khẩu.

Tang không phản hồi yêu cầu bình luận. Phía Prince Group đã bác bỏ các cáo buộc lừa đảo.

Vào tháng 10, cảnh sát Singapore đã tịch thu một chiếc du thuyền có liên hệ với Tập đoàn Prince. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore.

Kể từ khi Mỹ công bố hồ sơ truy tố, nhà chức trách Singapore cùng nhiều quốc gia khác đã tăng cường điều tra các hoạt động của nhóm này.

Cuối tháng 10, cảnh sát Singapore cho biết đã thu giữ hoặc ngăn chặn việc chuyển nhượng hơn 150 triệu SGD (tương đương 116 triệu USD ) tài sản liên quan đến Chen và các cộng sự, bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng, rượu ngoại, phương tiện và một du thuyền.

Thời điểm đó, cảnh sát khẳng định Trần Chí và các cộng sự đã biết không có mặt tại Singapore. Theo hồ sơ tòa án mà Bloomberg News tiếp cận, ít nhất 15 tài khoản ngân hàng nằm trong danh sách bị phong tỏa.

Tháng trước, bốn công ty tại Singapore do Trần Chí kiểm soát, trong đó có văn phòng gia đình địa phương và Capital Zone Warehousing, đã nộp đơn lên tòa án xin giải tỏa có hạn một phần tiền trong các tài khoản bị đóng băng để chi trả lương cho nhân viên cũ và hiện tại, cũng như trang trải chi phí pháp lý và các khoản cần thiết khác.

Hồ sơ cho thấy Karen Chen Xiuling, một công dân Singapore khác bị Mỹ trừng phạt, là người đứng ra thúc đẩy đơn xin này và hiện đang ở Campuchia.

Bên cạnh đó, theo một hồ sơ riêng của công tố viên, Malayan Banking - ngân hàng lớn nhất Malaysia, và Revolut (Anh) đang nắm giữ hơn 3,2 triệu USD thuộc về các doanh nghiệp do Trần Chí và cộng sự kiểm soát.

Các công ty này cũng có tài khoản tại OCBC (Singapore) và RHB Bank (Malaysia), hiện đã bị thu giữ theo bản tuyên thệ hỗ trợ đơn xin giải tỏa. Ngoài ra, các doanh nghiệp của Trần Chí trước đây từng có tài khoản tại CIMB Group Holdings (Malaysia) nhưng đã bị đóng.

OCBC từ chối bình luận, RHB cho biết không thể đưa ra ý kiến vì vụ việc đang trong quá trình điều tra của cảnh sát.