Lộ thêm dấu vết của Trần Chí tại Tokyo

"Ông trùm" tập đoàn Prince Holding Group, người bị cáo buộc điều hành mạng lưới lừa đảo trực tuyến quy mô lớn, thường xuyên đặt chân đến Nhật Bản.

"Ông trùm lừa đảo" Trần Chí sở hữu bất động sản triệu đô ở Nhật Bản. Ảnh: Facebook.

Các tài liệu đăng ký doanh nghiệp tại Nhật Bản công bố ngày 18/11 cho thấy Trần Chí (Chen Zhi), Chủ tịch tập đoàn Prince Group đặt trụ sở tại Campuchia, người đang bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố vì cáo buộc lừa đảo đầu tư và rửa tiền quy mô lớn - đã mua một bất động sản hạng sang tại Tokyo làm nơi cư trú.

Theo đó, ông thành lập Prince Group tại Tokyo vào năm 2022. Động thái này được cho là nhằm giúp ông tìm kiếm quy chế cư trú dài hạn tại Nhật Bản thông qua việc tự thành lập doanh nghiệp, theo SCMP.

Trước đó, vào ngày 14/10, Bộ Tài chính Mỹ mô tả Trần Chí là “kiến trúc sư” đứng sau một trong những tổ chức tội phạm lớn nhất châu Á và đã đưa ông vào danh sách trừng phạt.

Cùng ngày, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố Trần Chí và khởi kiện tịch thu khoảng 127.271 bitcoin - hiện trị giá khoảng 12 tỷ USD - với cáo buộc đây là tang vật và công cụ hỗ trợ cho các kế hoạch lừa đảo và rửa tiền của ông. Một phần trong số tiền này được cho là đã được rửa qua Nhật Bản.

Ban đầu, Trần Chí đăng ký địa chỉ cư trú gần trụ sở Prince Holding Group tại Phnom Penh, thủ đô Campuchia. Tuy nhiên, đến năm 2024, sau khi lập Prince Group tại quận Chiyoda (Tokyo), Trần Chí chuyển nơi cư trú sang một chung cư cao cấp ở quận Minato - khu vực đắt đỏ bậc nhất thủ đô.

Một nguồn tin địa phương tại Campuchia cho biết Trần Chí thường xuyên tới Nhật Bản. Tuy nhiên, khi Kyodo News tiếp cận, không cư dân nào sống trong tòa nhà chung cư ở Tokyo nói trên nhớ từng gặp người đàn ông này.

Theo thông tin từ các trang bất động sản, toàn bộ căn hộ trong tòa chung cư đều có diện tích trên 150 m2, giá thuê mỗi tháng lên tới vài triệu yen, trong khi một số căn hộ đã qua sử dụng được rao bán hơn 1,6 tỷ yen (khoảng 10 triệu USD).

Mười ngày sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố Trần Chí, địa chỉ đăng ký kinh doanh của ông trong hồ sơ doanh nghiệp tại Nhật Bản được chuyển lại về Phnom Penh.

Ngày 16/10, Nhật Bản siết chặt điều kiện cấp thị thực cho nhà quản lý doanh nghiệp, trong đó nâng mức vốn tối thiểu từ 5 triệu yen lên 30 triệu yen. Công ty của Trần Chí tại Nhật chỉ có mức vốn đăng ký 5 triệu yen.

'Đế chế lừa đảo' Prince Group lần đầu lên tiếng

Lần đầu tiên kể từ khi bị điều tra trên quy mô quốc tế, Prince Group của "ông trùm" Trần Chí lên tiếng bác bỏ cáo buộc điều hành đế chế lừa đảo trực tuyến, khẳng định hoạt động hợp pháp.

13:28 12/11/2025

Trần Chí cũng từng 'sập bẫy' lừa đảo

Công ty quản lý tài sản gia đình ở Singapore của Trần Chí - ông trùm lừa đảo quy mô lớn và rửa tiền quốc tế - từng nhiều lần đệ đơn kiện một CEO với cáo buộc chiếm đoạt 4,5 triệu USD.

16:51 7/11/2025

Tình tiết mới từ mạng lưới lừa đảo của Trần Chí

Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.

16:11 3/11/2025

Những chiếc bẫy vô hình trên mạng xã hội

Cuốn sách Vũ trụ kỹ thuật số của giáo sư Kim Sang Kyun đã đi sâu phân tích, mổ xẻ một cách tường tận, những tác động các thiết bị thông minh, thế giới ảo và mạng xã hội trong cuộc sống hiện đại.

Phương Linh

