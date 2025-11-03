Tình tiết mới từ mạng lưới lừa đảo của Trần Chí

Mang hình ảnh doanh nhân trẻ và nhà từ thiện, Trần Chí âm thầm điều hành mạng lưới tài chính - bất động sản trải khắp châu Á, che giấu những hoạt động bị cáo buộc rửa tiền tinh vi.

Trước khi bị phanh phui, Trần Chí đã cẩn trọng xây dựng hình ảnh một doanh nhân hợp pháp, thậm chí là nhà từ thiện, đồng thời tạo dựng mạng lưới quan hệ rộng khắp với giới chính trị và tài chính.

Ông sở hữu khối bất động sản trải dài từ tòa văn phòng ở London (Anh) đến căn hộ hạng sang tại Singapore và Đài Loan (Trung Quốc), kiểm soát một đế chế kinh doanh lan rộng từ bãi biển Palau tới trung tâm tài chính Hong Kong (Trung Quốc).

Theo Bộ Tài chính Mỹ, Trần Chí đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc, hiện sở hữu hộ chiếu của Cộng hoà Cyprus, Vanuatu và Campuchia. Trần Chí bắt đầu đầu tư vào Campuchia từ năm 2011 và sau đó sáng lập Prince Group, tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, giải trí, thậm chí cả hàng không.

Dấu vết từ Singapore

Một trang web nay đã bị gỡ bỏ của văn phòng gia đình của Trần Chí ở Singapore từng mô tả Trần Chí là “doanh nhân trẻ tài năng”, từng mở trung tâm trò chơi tại Phúc Châu trước khi bước sang lĩnh vực bất động sản với Prince Group.

Theo Bloomberg, Trần Chí đặt nền móng cho đế chế tài chính tại Singapore, quốc gia nổi tiếng với chính sách “không khoan nhượng với tham nhũng”. Thậm chí, Trần Chí còn được cho là sống tại Singapore cùng vợ và 3 con.

Nếu Campuchia là nơi giúp Trần Chí và Prince Group tích lũy tài sản, thì Singapore được cho là đóng vai trò trong việc hợp pháp hóa số tiền đó, theo đánh giá của Washington Post về cáo trạng, các lệnh trừng phạt và các cuộc điều tra.

Trần Chí cùng các đồng sự trên thuyền thăm một hòn đảo ở Sihanoukville, Campuchia năm 2017. Ảnh: DimsumDaily.

Năm 2017, Trần Chí chi gần 40 triệu USD mua bất động sản cao cấp, gồm căn penthouse trị giá 17 triệu USD ở Gramercy Park và căn hộ 16,2 triệu USD tại Le Nouvel Ardmore - nơi được biến thành “phòng khách giao thương”, có hầm rượu, khu hát karaoke và phòng hút xì gà.

Trần Chí di chuyển quanh Singapore bằng chiếc Mercedes-Maybach biển số 5555, thường tổ chức tiệc trên du thuyền xa hoa Nonni II tại đảo Sentosa.

Một năm sau, Trần Chí lập DW Capital Holdings, văn phòng gia đình tại Singapore với tuyên bố quản lý hơn 60 triệu USD tài sản. Trần Chí giao vị trí giám đốc tài chính cho Karen Chen Xiuling, một công dân Singapore sau này cũng bị Mỹ trừng phạt vì liên quan đến mạng lưới của ông.

Bên cạnh đó, Trần Chí còn điều hành Skyline Investment Management, công ty chuyên cho vay mua ôtô và một loạt doanh nghiệp kinh doanh trà, rượu whisky, xì gà, thậm chí được miễn thuế nhập khẩu.

Đến tận ngày Mỹ công bố cáo trạng, DW Capital vẫn đăng tuyển trợ lý cá nhân với mức lương lên tới 5.500 USD /tháng.

Ngày 31/10, Cảnh sát Singapore xác nhận mở chiến dịch điều tra Trần Chí và các đồng sự về tội rửa tiền và làm giả giấy tờ, thu giữ hơn 150 triệu SGD tài sản (khoảng 115 triệu USD ), gồm du thuyền, 11 xe hơi và nhiều chai rượu quý.

Ngoài Singapore, Trần Chí còn nắm giữ nhiều tài sản ở các trung tâm tài chính lớn khác.

Tại London, nhà chức trách Anh đã đóng băng toàn bộ tài sản của Trần Chí, trong đó có tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng ở phố Fenchurch, một biệt thự 12 triệu bảng và 17 căn hộ tại New Oxford Street và Nine Elms.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), Prince Group chi khoảng 3,8 tỷ Đài tệ ( 160 triệu USD ) để mua bất động sản cao cấp ở Đài Bắc từ tháng 4 đến 11/2019.

Ở Hong Kong, Trần Chí và tập đoàn kiểm soát hơn 300 triệu USD tài sản, gồm cổ phần tại các công ty niêm yết và bất động sản tại khu mua sắm sầm uất nhất thành phố.

Trần Chí là cổ đông kiểm soát của hai doanh nghiệp niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong: Geotech Holdings (dịch vụ kỹ thuật xây dựng) và Khoon Group (dịch vụ cơ điện của Singapore) - cả hai đều nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ.

Hai công ty này cho biết đang “tích cực xin tư vấn pháp lý” và theo dõi tình hình. Một giám đốc của Khoon Group đã từ chức ngày 23/10, trong khi kiểm toán viên tuyên bố sẽ không tái bổ nhiệm sau đó một ngày.

Ngay cả ở đảo quốc nhỏ bé Palau, giới chức Mỹ cho biết Prince Group vẫn “hợp tác với các đối tượng tội phạm có tổ chức” để thuê đảo và xây dựng khu nghỉ dưỡng, mở rộng đế chế của Trần Chí ra tận giữa Thái Bình Dương.

Tồn tại suốt nhiều năm

“Prince Group và doanh nhân Trần Chí là cái tên không hề xa lạ suốt nhiều năm qua”, ông Morgan Stark, Giám đốc khu vực châu Á của công ty tư vấn rủi ro và tình báo S-RM tại Hong Kong, nhận định. Ông cho rằng điều gây chú ý là Prince Group đã tồn tại và mở rộng ảnh hưởng suốt thời gian dài.

Cảnh sát Singapore cho biết họ đã nhận được nguồn tin tình báo vào năm 2024 về một số giao dịch đáng ngờ và đã phối hợp với các cơ quan nước ngoài để điều tra. Tuy nhiên, thông tin bổ sung từ Mỹ và Anh ngày 14/10 mới là yếu tố thúc đẩy chiến dịch truy xét mới nhất.

Một du thuyền đã bị cảnh sát ban hành lệnh cấm xử lý vì liên quan đến Trần Chí. Ảnh: Lực lượng Cảnh sát Singapore.

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang làm việc cùng cảnh sát cho biết các tổ chức tài chính trong nước đã sớm nộp báo cáo giao dịch đáng ngờ. Một số ngân hàng thậm chí đã đóng tài khoản khả nghi, giúp “ngăn chặn việc giữ lại các khoản tiền lớn trong hệ thống tài chính của Singapore”, MAS thông tin hôm 31/10.

Không chỉ Singapore, nhiều cơ quan chức năng khác ở châu Á cũng đang mở rộng điều tra mạng lưới của Trần Chí.

Văn phòng Công tố Đài Bắc cho biết đã mở hồ sơ vụ án ngay sau khi đọc tin tức trên truyền thông. Trong khi đó, cảnh sát Hong Kong khẳng định đang thu thập thông tin tình báo để chống gian lận, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Phía chính phủ Campuchia từ chối bình luận, song dẫn lại phát biểu gần đây của Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chea Serey tại Diễn đàn Bloomberg ngày 27/10. Bà Serey nói rằng Campuchia không thể bị “gói gọn trong hình ảnh trung tâm lừa đảo” và cách nhìn nhận này là “gây tổn hại cho quốc gia”.

“Thành phố Ream” - bước ngoặt và vết nứt

Tại Campuchia, dự án tái thiết tham vọng ở thành phố cảng Sihanoukville đã đưa tên tuổi Trần Chí lên tầm cao mới, ngay cả khi những nghi vấn về hoạt động của ông bắt đầu xuất hiện.

Một công ty con của Prince Group, Canopy Sands Development, đã hợp tác với các doanh nghiệp Singapore để triển khai siêu dự án Ream City trị giá 16 tỷ USD .

Tuy nhiên, hào quang của Prince Group sớm xuất hiện vết nứt.

Phác thảo dự án khu đô thị Ream City của Prince Group ở Sihanoukville. Ảnh: tradelinkmedia.biz.

Sau bài điều tra hồi tháng 2/2024 nêu ra nhiều tình tiết đáng ngờ liên quan đến tập đoàn, Prince đã phản ứng mạnh mẽ, bao gồm việc thuê hãng luật Singapore Duane Morris & Selvam LLP làm cố vấn pháp lý. Dù vậy, đại diện hãng luật này sau đó xác nhận đã chấm dứt hợp tác với Prince và từ chối bình luận thêm.

Bất chấp những lùm xùm, Prince vẫn là đối tác được nhiều doanh nghiệp nhắm tới khi muốn mở rộng hoạt động tại Campuchia, đặc biệt là trong khu phức hợp rộng 934 ha, nay được đổi tên thành “Vịnh Ánh Sáng” (Bay of Lights).

Tháng 4/2024, Ascott - đơn vị lưu trú thuộc Tập đoàn CapitaLand (Singapore) - tuyên bố “hợp tác chiến lược mang tính đột phá” với Canopy Sands để quản lý hai khu nghỉ dưỡng, trong đó có resort phong cách cắm trại ven biển (sau đó đã bị gỡ khỏi danh mục sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt).

Tập đoàn khách sạn Radisson cũng thông báo kế hoạch mở khách sạn 176 phòng tại Bay of Lights vào tháng 9 vừa qua.

Ascott khẳng định họ chỉ cung cấp dịch vụ quản lý vận hành và không nắm quyền sở hữu các dự án này. Sau khi có diễn biến mới, Ascott đã chấm dứt hợp đồng với Canopy Sands, người phát ngôn cho biết.